Carabobo vs Sporting Cristal EN VIVO HOY miércoles 4 de marzo - Copa Libertadores

Este miércoles se disputará el partido entre Carabobo y Sporting Cristal, correspondiente a la ida de la tercera fase previa de la Copa Libertadores, una instancia definitiva en la lucha por ingresar a la fase de grupos del torneo continental.

El compromiso se jugará en el estadio Polideportivo Misael Delgado, donde el conjunto venezolano ejercerá la localía en el primer duelo de la serie, teniendo en cuenta que el club peruano cuenta con mejor ubicación en el ranking Conmebol, razón por la cual cerrará la llave en casa.

Lea también Otra estrella se perdería el Mundial por lesión de gravedad

Carabobo llega a esta fase tras eliminar a Huachipato, luego de imponerse con un marcador global de 3-1, mostrando solidez tanto en defensa como en ataque para mantenerse con vida en la competición internacional.

Por su parte, Sporting Cristal avanzó con mayor suspenso tras igualar 2-2 en el global frente a 2 de Mayo de Paraguay, serie que terminó resolviéndose desde el punto penal, donde los limeños se impusieron 5-4. El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles 11 de marzo en el estadio Nacional de Lima, donde se conocerá al clasificado a la fase de grupos.

Carabobo vs Sporting Cristal: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 4 de marzo

El partido Carabobo vs Sporting Cristal por la tercera fase previa de la Copa Libertadores se disputará este miércoles 4 de marzo a partir de las 18:00 (hora local). El duelo se podrá ver en Disney +; y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 17:00

España: 23:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 19:00

Bolivia y Venezuela: 18:00

Estados Unidos: 18:00 (D.C. y Florida) - 17:00 (Chicago) - 14:00 (Los Ángeles)

México: 16:00