Otra estrella se perdería el Mundial por lesión de gravedad

El 2026 arrancó con grandes expectativas para los fanáticos del fútbol, los clubes, directores técnicos y respectivos jugadores que quieren formar parte del Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, aunque hay algunas figuras de este deporte que recientemente están poniendo en duda su participación tras una serie de lesiones que se han venido conociendo.

A puertas de iniciar con el certamen mundialista, ya que solamente faltan 99 días, han encendido las alarmas jugadores como Cristiano Ronlaldo, Rodrygo y ahora el propio Kylian Mbappé, quien viene sufriendo de varias molestias en su rodilla que podrían terminar determinándose como una rotura parcial del ligamento cruzado posterior.

Lea también La Finalissima sigue en vilo: tres nuevos estadios fueron descartados

Mbappé se podría perder el Mundial por delicada lesión

La temporada 2025–26 del delantero francés se ha visto seriamente condicionada por una lesión de rodilla que preocupa en el Real Madrid y en la selección de Francia, sobre todo de cara a lo que será el Mundial de 2026 que se encuentra ya a pocos meses de comenzar.

Los partes médicos preliminares habrían determinado que el delantero sufre un esguince en la rodilla izquierda, una lesión que, aunque no requiere cirugía de momento, le ha permitido seguir con actividad dentro de Real Madrid, aunque parece que todo se podría llegar a complicar.

Lea también Colombia dio la sorpresa en SheBelieves Cup: anuncian nueva convocada

El problema empezó a gestarse a finales de 2025, cuando el atacante empezó a sentir molestias persistentes en la misma rodilla, las cuales se agravaron con el paso de los partidos y el desgaste de una temporada muy exigente. Pese a los esfuerzos por reducir su carga de minutos en algunos encuentros, el dolor no remitió con facilidad, lo que obligó al club y al jugador a buscar una evaluación más profunda.

Mbappé decidió viajar a París para consultar a especialistas en rodilla, acompañado por personal médico del Real Madrid. Los exámenes realizados estarían acercando el diagnóstico a una rotura parcial del ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda que, según los especialistas, puede superarse sin intervención quirúrgica, pero que podría tardar más tiempo de lo esperado, por lo que estaría en juego su participación en la Copa Mundial.

En otras noticias: Falcao revive la polémica en la Selección Colombia

¿Cuándo debuta Francia en el Mundial?

La selección de Francia debuta en la FIFA World Cup el 16 de junio de 2026 contra Senegal en la fase de grupos del torneo, el cual se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

Ese primer partido forma parte del Grupo I, donde Francia enfrentará a Senegal como su primer compromiso del Mundial, antes de medirse al segundo rival proveniente de un repechaje intercontinental el 22 de junio, y posteriormente cerrar la fase de grupos ante Noruega el 26 de junio.