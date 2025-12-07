Carbonero volvió al gol y evitó que Inter se fuera a la B

Internacional de Porto Alegre disfrutó de una noche perfecta ante Bragantino y la coronó con una joya de Johan Carbonero. En el tramo final del juego, el atacante colombiano convirtió el 3-0 y volvió a dejar claro que atraviesa su mejor momento desde su llegada al fútbol brasileño.

Una corrida memorable y un remate letal

Minuto 81, Inter recuperó la pelota y un pase filtrado largo encontró a Carbonero en velocidad. El colombiano arrancó casi desde mitad de cancha, dejó atrás a su marcador aprovechando su potencia y cuando entró al área, no dudó, un remate fuerte al palo del arquero para sellar la goleada y desatar la fiesta en Porto Alegre.

Fue una demostración de lo que mejor sabe hacer el colombiano, atacar el espacio, ganar metros a pura zancada y definir con convicción. La acción no solo sentenció el partido, también levantó a toda la hinchada que empieza a ver en él una pieza cada vez más determinante.









Su quinto gol en un Brasileirao que lo impulsa

Con esta anotación, Carbonero llegó a cinco goles en el campeonato, cifras que confirman su crecimiento y regularidad. El extremo está encontrando confianza, continuidad y protagonismo en un equipo que pelea en la parte alta y que ha sabido explotar su velocidad por banda.

El colombiano se ha vuelto una amenaza constante para las defensas rivales, desequilibra, acelera las transiciones y empieza a ser decisivo en el marcador, como quedó demostrado este sábado.







