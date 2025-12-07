Logo Deportes RCN Vertical
Brasileirao

Carbonero volvió al gol y evitó que Inter se fuera a la B

El delantero colombiano marcó el tercer gol de su equipo en el último partido del Brasileirao con el que el equipo de Porto Alegre se salvó del descenso.
Martin Ossa
Johan Carbonero anotó en la victoria de Internacional
Johan Carbonero anotó en la victoria de Internacional // X - @SCInternacional

Internacional de Porto Alegre disfrutó de una noche perfecta ante Bragantino y la coronó con una joya de Johan Carbonero. En el tramo final del juego, el atacante colombiano convirtió el 3-0 y volvió a dejar claro que atraviesa su mejor momento desde su llegada al fútbol brasileño.

Una corrida memorable y un remate letal

Minuto 81, Inter recuperó la pelota y un pase filtrado largo encontró a Carbonero en velocidad. El colombiano arrancó casi desde mitad de cancha, dejó atrás a su marcador aprovechando su potencia y cuando entró al área, no dudó, un remate fuerte al palo del arquero para sellar la goleada y desatar la fiesta en Porto Alegre.

Fue una demostración de lo que mejor sabe hacer el colombiano, atacar el espacio, ganar metros a pura zancada y definir con convicción. La acción no solo sentenció el partido, también levantó a toda la hinchada que empieza a ver en él una pieza cada vez más determinante.



Su quinto gol en un Brasileirao que lo impulsa

Con esta anotación, Carbonero llegó a cinco goles en el campeonato, cifras que confirman su crecimiento y regularidad. El extremo está encontrando confianza, continuidad y protagonismo en un equipo que pelea en la parte alta y que ha sabido explotar su velocidad por banda.

El colombiano se ha vuelto una amenaza constante para las defensas rivales, desequilibra, acelera las transiciones y empieza a ser decisivo en el marcador, como quedó demostrado este sábado.



