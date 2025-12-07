La Selección Colombia jugará en el Azteca: así le fue jugando en ese estadio

El pasado viernes 5 de diciembre se realizó el sorteo del Mundial 2026 y, un día después, se confirmaron los horarios y sedes de los partidos de la fase de grupos. Allí se estableció que la Selección Colombia debutará ante Uzbekistán en el emblemático estadio Azteca.

Fecha y hora del debut de Colombia en el Mundial 2026

El partido entre Colombia y Uzbekistán se disputará el miércoles 17 de junio a las 9:00 p. m. (hora colombiana) en el Azteca, ubicado en Ciudad de México, lo que despierta expectativa no solo por el inicio del torneo, sino también por el historial de la Tricolor en ese escenario.

Hasta ahora, la Selección Colombia ha jugado dos veces en el estadio Azteca, en ambas oportunidades enfrentando a la selección de México, en partidos de carácter amistoso.

Historial de Colombia jugando en el estadio Azteca

El primer antecedente se remonta al 2 de marzo de 1994, en la antesala del Mundial de Estados Unidos. Aquel compromiso terminó 0-0, en un duelo cerrado y de preparación pura para ambas selecciones.

La segunda vez fue el 12 de mayo de 2002, en un partido que terminó con derrota para Colombia por 2-1, con goles de Jared Borgetti y Rafael Márquez por México, mientras que el tanto colombiano fue obra de Óscar Restrepo.

Ese último partido tuvo un ingrediente especial, ya que fue el reencuentro entre ambas selecciones tras la final de la Copa América 2001, en la que Colombia derrotó 1-0 a México y se coronó campeona en casa.

Además, aquel juego sirvió como preparación para el Mundial de Corea y Japón 2002, torneo al que asistió la selección mexicana, pero del cual Colombia quedó por fuera.

Luego del estreno ante Uzbekistán en el Azteca, la Tricolor continuará su camino en el grupo K el martes 23 de junio ante el vencedor del repechaje en el estadio Akron de Guadalajara, y cerrará la fase de grupos el sábado 27 frente a Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami.