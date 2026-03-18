Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 18 de marzo del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 18 de marzo del 2026, habló de la derrota de Nacional ante Millonarios. También hizo referencia a la preocupación que hay en Santa Fe por los pocos resultados que ha dado su técnico.

Millonarios vs Nacional

Acerca de la goleada 3-0 de Millonarios sobre Nacional, CAV consideró que es evidente la ausencia de liderazgo en el cuadro antioqueño y que el director técnico Diego Arias no deja de ser un pasante, quien debería continuar su proceso de aprendizaje fuera del banquillo del verde.

Selección Colombia

Con miras a los amistosos contra Croacia y Francia previo a la Copa del Mundo, el analista recordó a Ramón Jesurún (presidente de la Federación Colombiana de Fútbol), quien dijo que es importante "cambiar la mentalidad ganadora por mentalidad campeona". Además, Vélez reconoció que en el Mundial, todo quedará en manos de lo futbolistas convocados.

Independiente Santa Fe

Luego de un par de días sin espacio para hablar de Independiente Santa Fe, Carlos Antonio Vélez tocó el tema, e indicó que debido al bajo rendimiento del equipo en Liga BetPlay se debe tomar una decisión sobre la continuidad de Pablo Repetto antes del inicio de Copa Libertadores.