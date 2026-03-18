"Hay que tomar una decisión": CAV, sobre el presente de Santa Fe y Repetto

El analista Carlos Antonio Vélez puso sobre la mesa la actualidad de Independiente Santa Fe, sugiriendo que se analice a fondo su rendimiento antes del inicio de la Copa Libertadores.

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Durante su espacio Palabras Mayores, emitido por RCN Radio y Win Sports este miércoles 18 de marzo, el periodista se refirió a la continuidad del técnico Pablo Repetto, en medio de los resultados irregulares del equipo.

¿Pablo Repetto se irá de Santa Fe?

Vélez dejó claro que, por ahora, no existen rumores de una posible salida del entrenador uruguayo, aunque sí reconoció que hay inquietudes internas en el club.

En ese sentido, aseguró que la preocupación por el nivel del equipo ya le fue transmitida al propio Repetto, en busca de una reacción inmediata en el rendimiento colectivo.

El analista fue enfático al señalar que el margen de espera no es amplio. “Antes de que llegue copa (Libertadores), hay que tomar una decisión”, afirmó, dejando ver la urgencia de definir el rumbo del banquillo.

Y es que, si bien Santa Fe viene de consagrarse campeón de la Superliga BetPlay ante Junior, mostrando un buen nivel en esa serie, la realidad en la Liga BetPlay es distinta.

Balance de Repetto con Independiente Santa Fe

En Liga BetPlay, el conjunto cardenal ha disputado diez partidos, con un balance de dos victorias, cinco empates y tres derrotas, cifras que lo tienen con once puntos en la decimocuarta posición.

Este panorama complica seriamente sus aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares, lo que aumenta la presión sobre el cuerpo técnico y el plantel.

¿Cuándo debuta Santa Fe en Copa Libertadores 2026?

Santa Fe tiene previsto iniciar su participación en la Copa Libertadores en la semana del 7 al 9 de abril, y antes de ello disputará cinco partidos más por liga, los cuales serán determinantes para el futuro de Pablo Repetto al frente del equipo.