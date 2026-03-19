Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 19 de marzo del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 19 de marzo del 2026, habló del empate de Santa Fe ante Deportivo Cali. También hizo referencia al sorteo de Copa Libertadores y Copa Sudamericana que se dará este jueves.

Cali 1-1 Santa Fe

El analista se refirió al partido más llamativo de la noche del miércoles en el fútbol colombiano, y enfatizó en que el cuadro bogotano fue mejor y pudo ganar, pero careció de definición, además de tener jugadores que no pasan por su mejor momento.

Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Teniendo en cuenta que esta noche se efectuarán los sorteos de fase de grupos de ambos torneos, CAV indicó que todos los equipos colombianos han mostrado 'baches' en su rendimiento, por lo que no hay certeza de que hagan una buena presentación a nivel internacional.

Federación Colombiana de Fútbol

Atendiendo que este jueves se efectuará la asamblea en la Federación Colombiana de Fútbol y en esta quedará conformado el nuevo Comité Ejecutivo, Vélez confirmó que tal comité empezará a actuar en agosto, luego de la Copa del Mundo.