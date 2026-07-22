Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 22 de julio del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 22 de julio del 2026, habló de los movimientos que podrían existir dentro del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol.

El analista se refirió al presente y futuro de la FCF, teniendo en cuenta que no se descartan algunos movimientos.

Además, habló sobre unas presuntas irregularidades en la elección de Ramón Jesurún como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

También dio una lista de 27 futbolistas, los cuales, desde su perspectiva, deberían ser tenidos en cuenta con miras a la Copa del Mundo 2030.