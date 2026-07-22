Selección Colombia: los 27 jugadores que, según CAV, deben ser tenidos en cuenta

La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 sigue generando análisis sobre el futuro del equipo nacional. Uno de los más críticos ha sido Carlos Antonio Vélez, quien este miércoles 22 de julio, en su espacio 'Palabras Mayores', propuso una base de futbolistas que, a su juicio, deben comenzar a ser observados de cara al proceso rumbo a la Copa del Mundo 2030.

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El analista deportivo aseguró que es momento de iniciar un relevo generacional y revisar con detenimiento a varios jugadores que vienen destacándose tanto en el fútbol colombiano como en el exterior. En total, presentó un listado de 27 nombres que considera importantes para el futuro de la Tricolor.

Lista de jugadores sugeridos por Carlos Antonio a Selección Colombia

En la portería, Vélez únicamente mencionó a Kevin Mier, quien desde hace varios años es uno de los arqueros con mayor proyección del país y aparece como uno de los llamados a asumir el relevo en la selección absoluta. Para el Mundial 2026, el técnico Néstor Lorenzo lo 'borró' para llamar en su lugar a David Ospina.

Para la línea defensiva, el comunicador incluyó a los centrales Yerson Mosquera, Juan David Cabal y Julián Millán, mientras que como laterales se decantó por Mateo Castillo y Édier Ocampo. Por banda izquierda no hubo nombres, pese a que el desempeño de Johan Mojica da para empezar a buscar relevos.

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La zona medular fue la que reunió más nombres. Allí aparecieron Richard Ríos, Nelson Deossa, Johan Rojas, Gustavo Puerta, Miguel Monsalve, Yaser Asprilla, Josen Escobar, Jhon Solís, Juan Manuel Rengifo, Jordan Barrera, Samuel Martínez y Cristian Orozco, una mezcla de jugadores con experiencia en selección y jóvenes que vienen destacándose en sus clubes.

Como extremos, Carlos Antonio Vélez mencionó a José Enamorado, Johan Carbonero, Jaminton Campaz, Carlos Andrés Gómez y Joel Canchimbo, mientras que como '9' señaló a Alfredo Morelos, Kevin Viveros y Néiser Villarreal.

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Las declaraciones del analista llegan en un momento de incertidumbre para la Selección Colombia, pues tras la eliminación mundialista la Federación Colombiana de Fútbol estudia el futuro del cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo.

Mientras se toman decisiones sobre el proyecto deportivo, el debate sobre los futbolistas que deben liderar el próximo ciclo ya comenzó y la lista presentada por Vélez seguramente alimentará la discusión.