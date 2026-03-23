Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 23 de marzo del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 23 de marzo del 2026, habló de la actualidad de Millonarios. También hizo referencia a la Selección Colombia y al Deportivo Cali.

Santiago Castrillón

Inicialmente, Carlos Antonio Vélez lamentó la muerte de Santiago Castrillón, futbolista de 18 años, quien se desempeñaba en Millonarios y colapsó en un clásico juvenil frente a Independiente Santa Fe.

Néstor Lorenzo

Además, CAV criticó las declaraciones de Néstor Lorenzo a Deportes RCN, en las que el seleccionador indicó que "Sebastián Villa volvió a estar en el espectro de la Selección Colombia". Para el analista en injustificable que este futbolista -con las denuncias que acarrea en su contra- sea siquiera contemplado para jugar en la Tricolor.

Jugadores colombianos que están triunfando

Carlos Antonio resaltó el buen momento deportivo que viven algunos jugadores de la Selección Colombia, específicamente Luis Díaz, Luis Suárez, Richard Ríos, Jhon Córdoba y Jhon Arias, quienes son fundamentales para sus respectivos clubes.

Millonarios encontró al DT

El analista consideró que Millonarios tiene un muy buen técnico en Fabián Bustos, quien supo "aceitar" al equipo y le dio un estilo de juego. Desde su mirada, Rodrigo Contreras, Édgar Elizalde y Mateo García son refuerzos que han aportado al equipo.

Deportivo Cali, más de lo mismo

Acerca de los Azucareros, CAV consideró que el Cali jugaba mejor con Alberto Gamero como DT, y que tiene una plantilla para hacer un trabajo más sobresaliente, el cual -desde su mirada- difícilmente realizará con Rafael Dudamel al mando.