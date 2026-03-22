[Video] Lorenzo explicó por qué no convocó a Sebastián Villa a Selección Colombia: "Ahí no me meto"

Néstor Lorenzo se refirió este domingo 22 de marzo, en diálogo con Deportes RCN, a una de las ausencias que más debate generó en la convocatoria de la Selección Colombia para los amistosos ante Croacia y Francia. El entrenador argentino explicó por qué Sebastián Villa finalmente no hizo parte del grupo, pese a que en días anteriores algunos periodistas daban por hecho su llamado.

La no citación del actual extremo de Independiente Rivadavia llamó la atención porque su nombre había vuelto a tomar fuerza en el entorno de la Tricolor. Sin embargo, Lorenzo dejó claro que, aunque el jugador reapareció en el radar de la Selección, en esta oportunidad el cuerpo técnico optó por otros nombres para la doble fecha FIFA de marzo.

Esto dijo Néstor Lorenzo sobre Sebastián Villa

Al hablar específicamente de Villa, Lorenzo entregó una explicación que ayuda a entender el proceso previo a cada convocatoria. “(Sebastián) Villa estuvo bloqueado por primera vez en todo mi proceso”, dijo el seleccionador, quien además recordó que “habitualmente bloqueamos a 55 o 60 jugadores”, dando a entender que el atacante sí entró en la evaluación previa del cuerpo técnico.

El técnico argentino también explicó que hubo un aspecto logístico que se tuvo en cuenta antes de pensar en una eventual citación. Según comentó, “No tenía visa y le pedimos que la sacara, porque de no lo contrario no podría ser convocado”, en referencia a que los amistosos de Colombia se disputarán en territorio estadounidense durante esta fecha FIFA.

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¿Por qué Lorenzo decidió no convocar a Villa?

Después de ello, Lorenzo señaló que la determinación final obedeció a una comparación deportiva con otros futbolistas del mismo puesto. “Se hizo el análisis de los jugadores que compiten con él en su puesto y se decidió no convocarlo”, afirmó el entrenador, quien de ese modo trató de cerrar la discusión alrededor de una ausencia que generó múltiples comentarios en el ambiente futbolero.

De todas formas, el estratega dejó abierta la puerta para futuras consideraciones, pues reconoció que Villa vuelve a estar contemplado dentro del universo de opciones. “Es un jugador que volvió a estar en el espectro de la Selección Colombia”, manifestó Lorenzo, dejando ver que no se trata de un caso completamente descartado de cara a próximos llamados.

Sobre la situación personal del futbolista, el seleccionador marcó distancia y evitó profundizar en ese terreno. Lorenzo fue breve pero directo al señalar que “Entendemos que su parte personal está solucionada y ahí no me meto”, una frase con la que intentó separar el análisis futbolístico de los asuntos extradeportivos que han rodeado al jugador.

El porqué convocó a Cabal y la importancia de jugar ante Croacia y Francia

En la misma charla con Deportes RCN, Lorenzo también explicó por qué eligió rivales de tanto peso para esta doble fecha FIFA. “Hay distintos tipos de fútbol en cada continente”, comentó inicialmente, antes de remarcar que “Competir con los mejores nos va a llevar a elevar el nivel” y que Colombia tiene por delante compromisos ante “dos de los tres mejores equipos del mundo de los últimos 7-8 años”. Los amistosos serán ante Croacia el 26 de marzo de 2026 y frente a Francia el 29 de marzo de 2026, ambos en Estados Unidos.

Además, el entrenador se refirió al llamado de Juan David Cabal, defensor de la Juventus, sobre quien destacó su polifuncionalidad: “Juan David Cabal, si bien no es titular, se puede adaptar como central y como lateral, además es zurdo”. Así, Lorenzo fue despejando varias de las dudas que dejó la convocatoria de Colombia, especialmente la relacionada con Sebastián Villa, cuya ausencia quedó explicada por una mezcla de evaluación previa, requisitos logísticos y competencia directa en su posición.