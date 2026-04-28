Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 28 de abril del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 28 de abril del 2026, habló del plan que tiene Universitario de Perú para llevarse a Fabián Bustos. Se vivirá un fin de semana crucial en el banquillo de Millonarios.

Fabián Bustos

El analista afirmó que Universitario aguarda por el presente deportivo de Millonarios para lanzar una nueva oferta para llevarse al entrenador argentino.

Richard Ríos

Acerca del mediocampista colombiano afirmó que toma fuerza el posible interés de Napoli para hacerse con sus servicios, más teniendo en cuenta que habría enviado emisarios para analizar al jugador en Benfica.