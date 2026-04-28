Millonarios 'tambalea': el plan de Universitario para contratar a Fabián Bustos

El entorno de Millonarios FC vuelve a agitarse en un momento clave de la temporada, y esta vez el foco está puesto en su entrenador, Fabián Bustos. En medio de los resultados recientes y la presión por clasificar, desde el exterior surge un nuevo interés que podría alterar la estabilidad del proyecto deportivo azul.

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De acuerdo con lo revelado por el analista Carlos Antonio Vélez, el club peruano Universitario de Deportes sigue de cerca la situación del técnico argentino, a la espera de una eventual oportunidad para intentar su contratación en los próximos días.

Universitario aguarda por la eliminación de Millonarios

La ecuación planteada es clara y depende directamente de lo que ocurra en el corto plazo con Millonarios. Si el equipo no logra un resultado favorable frente a São Paulo en Copa Sudamericana y, además, queda eliminado de la Liga BetPlay en la última jornada, el club crema activaría su plan para ir por Bustos.

Se trata de un escenario que, aunque condicionado a resultados deportivos, ya empieza a tomar forma como una posibilidad concreta dentro del mercado. En Perú consideran que el momento podría ser propicio para negociar, especialmente si el proyecto del entrenador en Bogotá sufre un golpe importante.

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Universitario pagaría un dineral por Fabián Bustos

No obstante, la operación no sería sencilla desde lo contractual. Bustos tiene una cláusula de salida elevada en Millonarios, lo que obligaría a Universitario a realizar una inversión importante si desea concretar su fichaje en el corto plazo.

A pesar de ello, el interés no es casual. El entrenador argentino ya tuvo un paso reciente por Universitario, donde dejó una huella positiva tanto en resultados como en funcionamiento del equipo, lo que hoy lo convierte en una de las principales opciones para asumir nuevamente el cargo.

Bustos ya fue campeón con Universitario

Durante su etapa en el club peruano, Bustos logró consolidar un proyecto competitivo e incluso alcanzar el título de liga, lo que fortaleció su imagen dentro de la institución y entre los aficionados. Ese antecedente juega a su favor en este nuevo intento.

Mientras tanto, en Millonarios el panorama deportivo añade presión. El equipo se juega buena parte de sus aspiraciones tanto en el plano local como en el internacional, lo que hace que los próximos partidos sean determinantes no solo para la clasificación, sino también para la continuidad del cuerpo técnico.

Por ahora, el futuro de Fabián Bustos sigue abierto y condicionado a los resultados inmediatos. Lo cierto es que Universitario ya tiene trazado un plan y permanece atento a cualquier movimiento que le permita avanzar por un entrenador que conoce bien la casa y que podría convertirse nuevamente en protagonista en el fútbol peruano.