Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 29 junio del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 29 de junio del 2026, habló del partido de Colombia ante Portugal y su clasificación a los 16avos del Mundial 2026.

El analista inició hablando sobre la llegada de Lucas González a Atlético Nacional, a quien criticó por interrumpir su vínculo con Deportes Tolima. Además dijo que es mal visto que tenga vínculos con futbolistas, como James Rodríguez, quien lo invitó recientemente a ver un partido de la Selección Colombia.

Comentó que está en desacuerdo con que el portero Joan Parra llegue a Millonarios, teniendo en cuenta que actualmente es titular con Once Caldas y posiblemente sea suplente en el albiazul.

Habló sobre el triste desenlace del vínculo entre la Selección Uruguay y Marcelo Bielsa, quien ya aterrizó en el aeropuerto de Carrasco y se despedirá en una conferencia de prensa en el estadio Centenario.

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Trajo a colación un cruce de declaraciones entre Gustavo Alfaro y José Luis Chilavert, DT y un referente histórico de la Selección de Paraguay, respectivamente.

Además, CAV dijo que las probabilidades más altas de llegar a la final de la Copa del Mundo, las tienen, según la data, Argentina y Francia.

Por último, hizo un análisis sobre el desempeño de la Selección Colombia frente a Portugal y consideró que Ghana -del director técnico Carlos Queiroz- no será un rival fácil en 16avos. de final de la Copa del Mundo.