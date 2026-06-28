Mundial 2026: horarios y cómo VER EN VIVO los partidos de este lunes 29 de junio

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este lunes 29 de junio con tres nuevos partidos correspondientes a los 16avos. de final, instancia que comenzó el domingo con el enfrentamiento entre Sudáfrica y Canadá.

Partidos del lunes 29 de junio y canales que transmiten

La jornada tendrá como principal atractivo el debut de Brasil en la fase de eliminación directa. La 'Canarinha' se enfrentará a Japón en el estadio de Houston a partir de las 12:00 del mediodía (hora colombiana).

Este compromiso será transmitido por la señal principal de Canal RCN, además del canal oficial de YouTube de Canal RCN. Asimismo, DeportesRCN.com llevará el minuto a minuto, los goles, videos y todas las incidencias del encuentro.

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Más tarde, Alemania buscará su clasificación a los octavos de final cuando enfrente a Paraguay. El compromiso está programado para las 3:30 p. m. (hora colombiana) en la ciudad de Boston.

Al igual que el duelo entre brasileños y japoneses, este partido podrá verse por la señal principal de Canal RCN y por el canal de YouTube de Canal RCN, mientras que DeportesRCN.com realizará el cubrimiento completo de todas las emociones.

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La programación del día concluirá con el choque entre Países Bajos y Marruecos, dos selecciones que intentarán seguir avanzando en el certamen. El compromiso se disputará en Monterrey desde las 8:00 p. m. (hora colombiana).

Este último encuentro será transmitido por DSports, aunque los aficionados también podrán seguir todas las incidencias, videos y reacciones a través de DeportesRCN.com.

Programación de este lunes 29 de junio (hora colombiana)