Carlos Antonio Vélez y sus Palabras Mayores del 3 de febrero del 2026

Carlos Antonio Vélez, en sus Palabras Mayores del 3 de febrero del 2026, habló del buen nivel de Álvaro Montero. También hizo referencia al futuro de James Rodríguez y al estadio de la cancha de El Campín.

Sobre la cancha de El Campín, el analista criticó la gestión de los administradores y advirtió sobre la multa que tendría que pagar Independiente Santa Fe a Conmebol en caso de que el terreno no esté en condiciones óptimas para la Copa Libertadores.

Acerca de Edwuin Cetré, CAV desveló la verdadera razón por la que el colombiano no llegó a Athletico Paranaense, y desmintió que se trate de una inconsistencia médica.

También se refirió a James Rodríguez, a quien le sugiere ubicarse pronto en un club con miras al Mundial, y sobre quien descartó que pueda llegar a Platense de Argentina.

De Álvaro Montero apuntó que si sigue siendo protagonista en Vélez Sarsfield, tiene el mérito para ser convocado a la Copa del Mundo por Néstor Lorenzo.