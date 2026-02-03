CAV explicó la verdadera razón por la que Cetré no firmó con Paranaense

El frustrado traspaso de Edwuin Cetré a Athletico Paranaense continúa generando repercusiones, luego de que Carlos Antonio Vélez entregara una explicación detallada sobre los motivos que habrían llevado a la caída de la negociación entre el club brasileño y Estudiantes de La Plata.

Aunque existía un acuerdo de palabra y Athletico Paranaense estaba dispuesto a pagar 6 millones de dólares por el futbolista colombiano, un factor económico terminó siendo determinante para que la operación no se concretara.

Lea también Confirmado el nuevo equipo de Camilo Cándido luego de su paso por Nacional

Según explicó Vélez en ‘Palabras Mayores’, de este martes 3 de febrero de 2026, el club argentino se vería afectado por una normativa vigente en ese país, impulsada durante el gobierno del presidente Javier Milei.

La verdad de la no llegada de Cetré a Paranaense

De acuerdo con el analista, dicha ley establece una retención del 25 % sobre el valor total de las ventas internacionales, lo que implicaba que Estudiantes no recibiría la cifra inicialmente pactada por el traspaso de Cetré.

“A Estudiantes le iban a descontar el 25 %, es ley del gobierno de Milei”, señaló Carlos Antonio Vélez, explicando que, en la práctica, el club argentino habría recibido aproximadamente 4,5 millones de dólares, y no los 6 acordados.

Ante este escenario, Athletico Paranaense no estuvo dispuesto a asumir un mayor costo para compensar la diferencia, y posteriormente habría encontrado un argumento para desistir definitivamente de la negociación.

Según relató Vélez, durante la revisión de documentos el futbolista fue consultado sobre si había sido sometido a cirugías, a lo que respondió afirmativamente, haciendo referencia a una intervención realizada en 2008, procedimiento común en la carrera de muchos jugadores profesionales.

Lea también Deportivo Cali está de luto y lo confirmó con un triste mensaje

El tema se habría usado como una excusa, según explicó el analista, aclarando además que a Cetré ni siquiera le practicaron exámenes del corazón, desmintiendo las versiones que indicaban supuestos problemas cardiacos como motivo de la negativa del club brasileño.

El colombiano que intentará fichar Paranaense ante la caída de Cetré

Con este panorama, Edwuin Cetré regresará a Argentina para reincorporarse a Estudiantes de La Plata, mientras que Athletico Paranaense ya analiza una posible oferta por otro colombiano, Luis Angulo, actualmente al servicio de Talleres de Córdoba.