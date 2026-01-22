La temporada deportiva en el fútbol brasileño está comenzando de la mejor manera, los equipos están sumando minutos en competencias como el Campeonato Paulista, el Campeonato Carioca y demás, pero también se ha podido disfrutar de una buena cantidad de goles en donde justamente Jorge Carrascal entra a ser protagonista.

El delantero de la Selección Colombia vuelve a ser protagonista en el fútbol brasileño con la camiseta de Flamengo al darle los tres puntos de la victoria en la fecha 3 del Campeonato Carioca con un golazo de volea frente a Vasco da Gama.

[Video] Carrascal no perdonó y anotó golazo de volea en Flamengo

El Maracaná fue el escenario deportivo que se encargó de albergar este duelo entre dos de las escuadras más representativas de Brasil en las últimas temporadas por su rendimiento y la cantidad de figuras destacadas con las que cuentan dentro de sus respectivas plantillas, tal como lo llega a ser Jorge Carrascal con Flamengo.

Desde los primeros minutos, el Flamengo intentó imponer su estilo de posesión y presión alta, obligando al Vasco a replegarse y buscar transiciones rápidas para generar peligro. Aun así, fueron los dirigidos por Filipe Luís quienes lograron controlar más fases del juego y manejar los tiempos ofensivos protagonizados por Carrascal, Bruno Henrique y Cebolinha.

El único gol del encuentro llegó en el minuto 69 de partido, obra del mediocampista de la Selección Colombia, quien con un disparo potente desde media distancia rompió el empate y desató la euforia de la hinchada de Flamengo en el 'coliseo carioca'. Su anotación fue decisiva para que el Flamengo se quedara con los tres puntos en un clásico que estuvo marcado por mucha intensidad y lucha en el mediocampo.





Próximo partido de Carrascal con Flamengo

El equipo del colombiano continuará jugando el Campeonato Carioca y en el marco de la fecha 4 se terminará enfrentando contra otro grande de Brasil y campeón de la Copa Libertadores, Fluminense. Este duelo se llevará a cabo el domingo 25 de enero sobre las 16:00 hora Colombia.



