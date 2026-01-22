Junior: Alfredo Arias criticó a sus jugadores y se dirigió a la hinchada tras la Superliga

Junior no pudo quedarse con la Superliga BetPlay, pues cayó con contundencia ante Independiente Santa Fe, que se impuso 3-0 en el partido de vuelta. Tras el compromiso, el técnico Alfredo Arias compareció en rueda de prensa y dejó declaraciones fuertes, marcadas por la autocrítica y la preocupación por el rendimiento de su equipo.

Lo que dijo Alfredo Arias tras perder la Superliga contra Santa Fe

El entrenador uruguayo fue directo al analizar el momento que atraviesa el conjunto rojiblanco y apuntó primero al trabajo interno que deberán realizar. “Esto es de encerrarse, fortalecerse de puertas para adentro, hacer la autocrítica. Como digo yo, comer m$#%da y apechugar”, expresó Arias, dejando clara su postura frente al golpe recibido en la final.

En su análisis del partido, el técnico reconoció fallas estructurales que han condicionado los resultados recientes. “Estamos cometiendo errores, pero errores muy graves. Y muchos de ellos después no los podemos revertir, no nos ha dado para revertirlos”, afirmó, señalando que el equipo no ha tenido capacidad de reacción.

Arias también fue enfático al hablar del aspecto anímico y competitivo, especialmente en un partido definitivo. “No tuvimos la actitud para jugar la final”, sentenció, asumiendo que Junior no estuvo a la altura de lo que exigía el compromiso frente a Santa Fe.

Uno de los pasajes más extensos de su intervención estuvo enfocado en el rendimiento en las áreas, donde considera que se definió la serie. “Los partidos se ganan en las áreas, en los arcos. Y estamos recibiendo los goles muy fácil, muy fácil. Ni siquiera el rival tiene que crear, es que nosotros entregamos la pelota al rival para que nos convierta. Y después no estamos precisos, ni tenemos peso, ni tenemos profundidad para poder revertir eso”, explicó.

El técnico insistió en que la derrota no solo pasó por lo táctico, sino por errores puntuales que terminaron siendo determinantes. “Debemos cambiar la actitud y ser bien autocríticos todos, saber que estamos cometiendo errores. Hay veces que el rival te somete o te supera. Hoy fuimos superados, sí, en el score, pero en el trámite más que nada. Nos pusimos a perder solos. Nosotros cometemos dos errores graves que nos ponen a perder el partido. Eso nos sepulta prácticamente”, declaró.

Arias profundizó aún más en el tema actitudinal, apoyándose incluso en palabras de uno de sus jugadores. “También tiene que ver mucho con la actitud. Yo creo que, como dijo Guillermo (Celis) ahora, podemos plantear cualquier cosa, pero si no la acompañamos de una actitud que tuvimos y que debemos recuperar rápido, de nada sirve plantear lo que quieras plantear”, comentó.

En esa misma línea, el entrenador lamentó que no todos hayan dimensionado lo que estaba en juego. “Todos quieren jugar esta final, más allá de si se le da más importancia o no, más allá de lo que sea, es una final, es ser campeón. Muchos de nosotros no percibimos eso, no estuvimos a esa altura y no tuvimos la actitud para jugar la final”, añadió.

Finalmente, Arias se refirió a la reacción de los aficionados tras la derrota y pidió recuperar la confianza desde el rendimiento. “La hinchada está bien que se enoje. Se alegra cuando ganamos, se enoja cuando perdemos. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros tenemos que competir mejor y volver a hacer que la gente nos crea”, concluyó.

Próximo partido del Junior

Tras perder la Superliga BetPlay, Junior deberá pasar rápido la página, ya que su próximo reto será este domingo 25 de enero a las 6:10 p. m., cuando visite a Millonarios en el estadio El Campín, por la segunda fecha de la Liga BetPlay.