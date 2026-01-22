Casemiro anunció su salida de Manchester United

El mediocampista brasileño Casemiro sorprendió este jueves 22 de enero al anunciar que no continuará en Manchester Unitedal final de la temporada 2025/2026.

Con el menaje "saber cuando las etapas llegan a su fin", el futbolista de 33 años dio a conocer que no renovará el contrato que termina le 30 de junio de 2026.

"Saber cuándo decir adiós cuando sientes que serás recordado y respetado para siempre. Cuatro meses para darlo todo por esta insignia y por nuestro objetivo. Respeto y cariño eterno para el Manchester United y su maravillosa afición. Por siempre Diablo Rojo" agregó Casemiro en la publicación que hizo en sus redes sociales.

Así le fue a Casemiro en Manchester United

Al momento de hacer el anunció de su salida de Manchester Unied, Casemiro ha disputado 129 partidos, en los que alcanzó a anotar 18 goles y dado 13 asistencias.

Adicionalmente, el brasileño celebró el título de la Copa de la Liga en el 2023 y la FA Cup del 2024.

Próximo equipo de Casemiro

Después de anunciar su salida de Manchester United se empezó a especular con el próximo equipo en el que jugaría Casemiro.

Con 33 años, el mediocampista brasileño contaría con ofertas para seguir en Europa, pero estaría analizando propuestas de la MLS y de Brasil.