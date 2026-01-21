América de Cali negocia con un '9' brasileño

América de Cali avanza en las negociaciones para reforzar su frente de ataque para la temporada 2026, y en las últimas horas tomó fuerza el nombre de un delantero brasileño que estaría en el radar del club vallecaucano.

Se trata de Fábio Gomes, atacante de 28 años que actualmente milita en Mazatlán de la Liga MX. De acuerdo con varios comunicadores cercanos al entorno de los Diablos Rojos, el jugador es una de las principales opciones que maneja la dirigencia para ocupar la posición de centrodelantero.

La búsqueda responde a una necesidad puntual del cuerpo técnico, que ha solicitado un ‘9’ de referencia, con presencia física en el área y capacidad para finalizar jugadas. En ese contexto, el perfil de Gomes encaja con lo que pretende América para fortalecer su zona ofensiva.

¿Quién es Fábio Gomes, delantero pretendido por América?

Fábio Gomes es un delantero de 1,91 metros de estatura, que se caracteriza por su potencia, juego aéreo y capacidad para fijar a los defensores rivales. Durante el 2025, el brasileño disputó 15 partidos con Mazatlán, en los que aportó tres goles y dos asistencias.

En términos de trayectoria, Gomes cuenta con una experiencia importante en el fútbol internacional. A lo largo de su carrera profesional ha jugado 232 partidos, en los que ha convertido 81 goles y ha entregado 17 asistencias, cifras que respaldan su recorrido como atacante.

El brasileño ha pasado por clubes de distintos países y contextos competitivos. En su hoja de vida figuran equipos como New York Red Bull en la MLS, Atlético Mineiro y Vasco da Gama en Brasil, Paços Ferreira en Portugal y Bolívar de La Paz, entre otros.

Si bien Gomes es un atacante capaz de adaptarse a diferentes estilos de juego, América busca un delantero goleador, quien responda inmediato a las exigencias de la Liga BetPlay.

Desde la interna del club se espera que en los próximos días se definan los detalles de la operación. Las conversaciones avanzan y hay optimismo en que se pueda cerrar el acuerdo, posiblemente a través de un préstamo.