Champions League 2025/2026: así se jugará la fecha 7

La temporada 2025/2026 del fútbol europeo continúa y todo está listo para que entre este martes 20 y miércoles 21 de enero regrese la actividad de la UEFA Champions League.

Se tiene previsto que se dispute la séptima jornada, la penúltima de la fase de la liga, en la que se empezarán a definir los equipos clasificados directamente a los octavos de final y los que deberán jugar el playoff.

Lea también Vinícius la pasa mal en el Real Madrid antes de Champions: abucheado en el Bernabéu

Antes de la fecha, Arsenal, Bayern Múnich, París Saint Germain, Manchester City, Atalanta, Inter, Real Madrid y Atlético de Madrid están ocupando las ocho primeras casillas, por lo que se estarían asegurando un lugar en los octavos de final.

Por otro lado, históricos como Liverpool, Chelsea, Barcelona y Juventus quedarían relegados a los playoffs.

De la séptima jornadas se destacan algunos partidazos, como los que disputarán Inter de Milán contra Arsenal, Marsella frente a Liverpool, Juventus con Benfica y Tottenham Vs Borussia Dortmund





Martes 20 de enero

Kairat Vs Club Brujas

Hora: 10:30 A.M.

Bodo/Glimt Vs Manchester City

Hora: 12:45 P.M.

Villarreal Vs Ajax

Hora: 3:00 P.M.

Tottenham Vs Borussia Dortmund

Hora: 3:00 P.M.

Olympiacos Vs Bayer Leverkusen

Hora: 3:00 P.M.

Sporting Lisboa Vs PSG

Hora: 3:00 P.M.

Inter Vs Arsenal

Hora: 3:00 P.M.

Real Madrid Vs Mónaco

Hora: 3:00 P.M.

FC Copenhague Vs Napoli

Hora: 3:00 P.M.





Miércoles 21 de enero

Galatasaray Vs Atlético de Madrid

Hora: 12:45 P.M.

Qarabaq Vs Frankfurt

Hora: 12:45 P.M.

Marsella Vs Liverpool

Hora: 3:00 P.M.

Newcastle Vs PSV

Hora: 3:00 P.M.

Slavia Praga Vs Barcelona

Hora: 3:00 P.M.

Juventus Vs Benfica

Hora: 3:00 P.M.

Chelsea Vs Pafos

Hora: 3:00 P.M.

Bayern Múnich Vs Union Saint Gilloise

Hora: 3:00 P.M.

Atalanta Vs Athletic

Hora: 3:00 P.M: