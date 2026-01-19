Champions League 2025/2026: así se jugará la fecha 7

La temporada 2025/2026 del fútbol europeo continúa y todo está listo para que entre este martes 20 y miércoles 21 de enero regrese la actividad de la UEFA Champions League.
Se tiene previsto que se dispute la séptima jornada, la penúltima de la fase de la liga, en la que se empezarán a definir los equipos clasificados directamente a los octavos de final y los que deberán jugar el playoff.
Antes de la fecha, Arsenal, Bayern Múnich, París Saint Germain, Manchester City, Atalanta, Inter, Real Madrid y Atlético de Madrid están ocupando las ocho primeras casillas, por lo que se estarían asegurando un lugar en los octavos de final.
Por otro lado, históricos como Liverpool, Chelsea, Barcelona y Juventus quedarían relegados a los playoffs.
De la séptima jornadas se destacan algunos partidazos, como los que disputarán Inter de Milán contra Arsenal, Marsella frente a Liverpool, Juventus con Benfica y Tottenham Vs Borussia Dortmund
Martes 20 de enero
Kairat Vs Club Brujas
Hora: 10:30 A.M.
Bodo/Glimt Vs Manchester City
Hora: 12:45 P.M.
Villarreal Vs Ajax
Hora: 3:00 P.M.
Tottenham Vs Borussia Dortmund
Hora: 3:00 P.M.
Olympiacos Vs Bayer Leverkusen
Hora: 3:00 P.M.
Sporting Lisboa Vs PSG
Hora: 3:00 P.M.
Inter Vs Arsenal
Hora: 3:00 P.M.
Real Madrid Vs Mónaco
Hora: 3:00 P.M.
FC Copenhague Vs Napoli
Hora: 3:00 P.M.
Miércoles 21 de enero
Galatasaray Vs Atlético de Madrid
Hora: 12:45 P.M.
Qarabaq Vs Frankfurt
Hora: 12:45 P.M.
Marsella Vs Liverpool
Hora: 3:00 P.M.
Newcastle Vs PSV
Hora: 3:00 P.M.
Slavia Praga Vs Barcelona
Hora: 3:00 P.M.
Juventus Vs Benfica
Hora: 3:00 P.M.
Chelsea Vs Pafos
Hora: 3:00 P.M.
Bayern Múnich Vs Union Saint Gilloise
Hora: 3:00 P.M.
Atalanta Vs Athletic
Hora: 3:00 P.M: