El partido entre Real Madrid y Levante dejó mucho más que un resultado a favor del cuadro 'merengue' en el marcador. El encuentro, disputado en el estadio Santiago Bernabéu, estuvo marcado por la tensión, el ritmo intenso y, especialmente, por el abucheo dirigido a Vinícius Jr.

Este hecho protagonizado en el escenario deportivo fue una situación que volvió a encender el debate sobre la presión, el trato al futbolista y el ambiente en las gradas justo antes de una nueva jornada de Champions League en la que es vital ganar.

Así fue el vergonzoso momento de Vinícius en el Bernabéu

Vinícius Jr. fue uno de los jugadores más activos del Real Madrid en el duelo ante Levante. El brasileño buscó constantemente el desequilibrio por la banda izquierda, encarando rivales y generando espacios, aunque sin la eficacia habitual en los metros finales. Cada pérdida de balón o decisión errada fue respondida con silbidos y abucheos desde un sector del Bernabéu, algo que no pasó desapercibido ni para el jugador ni para el resto del equipo.

En la segunda parte, el Real Madrid logró romper el equilibrio con mayor intensidad ofensiva, empujado por la necesidad de imponer jerarquía. Sin embargo, el foco mediático no estuvo únicamente en el desarrollo del juego, sino en la reacción del público hacia Vinícius. A pesar de las críticas, el extremo mantuvo su actitud competitiva.

Tras el encuentro, el abucheo al brasileño generó múltiples reacciones. Algunos compañeros mostraron gestos de apoyo dentro del campo, tal como lo hizo el propio Mbappe, conscientes de la importancia de Vinícius en el esquema del equipo y del impacto que este tipo de situaciones puede tener en la confianza de un jugador.









¿Cuándo se jugará el partido Real Madrid vs Mónaco en Champions League?

El partido entre Real Madrid y Mónaco por la UEFA Champions League se disputará el martes 20 de enero de 2026 en el estadio Santiago Bernabéu, correspondiente a la fecha 7 de la fase de liga del torneo. El encuentro se jugará a las 3:00 p. m. (hora de Colombia), 5:00 p. m. en Argentina y Chile, y 9:00 p. m. en España, en un duelo clave para las aspiraciones del conjunto blanco en su camino hacia las rondas eliminatorias.



