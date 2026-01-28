Champions League 2025/2026: así se jugarán los playoffs

La UEFA Champions League vivió este miércoles 28 de enero una de sus jornadas definitivas con la disputa de la última fecha de la fase de la liga que determinó a los ocho equipos clasificados a los octavos de final y los 16 que jugarán los playoffs.

Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabaq, Bodo Glimt y Benfica se quedaron con los puestos de playoffs.

Así se jugarán los playoffs

Según el reglamento de la Champions League, los clubes con mejor ubicación en la fase de la liga que clasificaron a los playoffs serán "cabeza de serie" y sus rivales serán sorteados, dependiendo de la posición en la tabla.

Real Madrid - Inter Vs Bodo Glimt o Benfinca

PSG o Newcastle Vs Mónaco o Qarabaq

Juventus o Atlético de Madrid Vs Brujas o Galatasaray

Atalanta o Bayer Leverkusen Vs Borussia Dortmund o Olympiacos

Tabla de posiciones EN VIVO de la Champions League

1. Arsenal - 24 puntos

2. Bayern Múnich - 21 puntos

3. Liverpool - 18 puntos

4. Tottenham - 17 puntos

5. Barcelona - 16 puntos

6. Chelsea - 16 puntos

7. Sporting Lisboa - 16 puntos

8. Manchester City - 16 puntos

---------------------

9. Real Madrid - 15 puntos

10. Inter - 15 puntos

11. PSG - 14 puntos

12. Newcastle - 14 puntos

13. Juventus - 13 puntos

14. Atlético de Madrid - 13 puntos

15. Atalanta - 13 puntos

16. Bayer Leverkusen - 12 puntos

17. Dortmund - 11 puntos

18. Olympiacos - 11 puntos

19. Brujas - 10 puntos

20. Galatasaray - 10 puntos

21. Mónaco - 10 puntos

22. Qarabaq - 10 puntos

23. Bodo Glimt - 9 puntos

24. Benfica - 9 puntos

---------------

25. Marsella - 9 puntos

26. Pafos - 9 puntos

27. Union Saint Gillois - 9 puntos

28. PSV - 8 puntos

29. Athletic - 8 puntos

30. Napoli - 8 puntos

31. Copenhague - 8 puntos

32. Ajax - 6 puntos

33. Frankfurt - 4 puntos

34. Slavia Praga - 3 puntos

35. Villarreal - 1 punto

36. Kairat - 1 punto