Champions League 2025/2026: así se jugarán los playoffs

La UEFA Champions League vivió este miércoles 28 de enero una de sus jornadas definitivas con la disputa de la última fecha de la fase de la liga que determinó a los ocho equipos clasificados a los octavos de final y los 16 que jugarán los playoffs.
Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atlético de Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Brujas, Galatasaray, Mónaco, Qarabaq, Bodo Glimt y Benfica se quedaron con los puestos de playoffs.
Así se jugarán los playoffs
Según el reglamento de la Champions League, los clubes con mejor ubicación en la fase de la liga que clasificaron a los playoffs serán "cabeza de serie" y sus rivales serán sorteados, dependiendo de la posición en la tabla.
- Real Madrid - Inter Vs Bodo Glimt o Benfinca
- PSG o Newcastle Vs Mónaco o Qarabaq
- Juventus o Atlético de Madrid Vs Brujas o Galatasaray
- Atalanta o Bayer Leverkusen Vs Borussia Dortmund o Olympiacos
Tabla de posiciones EN VIVO de la Champions League
1. Arsenal - 24 puntos
2. Bayern Múnich - 21 puntos
3. Liverpool - 18 puntos
4. Tottenham - 17 puntos
5. Barcelona - 16 puntos
6. Chelsea - 16 puntos
7. Sporting Lisboa - 16 puntos
8. Manchester City - 16 puntos
---------------------
9. Real Madrid - 15 puntos
10. Inter - 15 puntos
11. PSG - 14 puntos
12. Newcastle - 14 puntos
13. Juventus - 13 puntos
14. Atlético de Madrid - 13 puntos
15. Atalanta - 13 puntos
16. Bayer Leverkusen - 12 puntos
17. Dortmund - 11 puntos
18. Olympiacos - 11 puntos
19. Brujas - 10 puntos
20. Galatasaray - 10 puntos
21. Mónaco - 10 puntos
22. Qarabaq - 10 puntos
23. Bodo Glimt - 9 puntos
24. Benfica - 9 puntos
---------------
25. Marsella - 9 puntos
26. Pafos - 9 puntos
27. Union Saint Gillois - 9 puntos
28. PSV - 8 puntos
29. Athletic - 8 puntos
30. Napoli - 8 puntos
31. Copenhague - 8 puntos
32. Ajax - 6 puntos
33. Frankfurt - 4 puntos
34. Slavia Praga - 3 puntos
35. Villarreal - 1 punto
36. Kairat - 1 punto