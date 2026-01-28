Champions League: los futbolistas colombianos que clasificaron a octavos de final

Este miércoles 28 de enero se disputó la última fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2025-26, jornada que dejó como balance positivo para los futbolistas colombianos la clasificación directa de dos de ellos a los octavos de final.

Se trata de Luis Díaz y Luis Javier Suárez, quienes lograron avanzar sin necesidad de disputar los playoffs, convirtiéndose así en los únicos futbolistas colombianos con boleto asegurado a la siguiente ronda en esta edición del certamen continental.

Estadísticas de Luis Díaz y Luis Javier Suárez en Champions

Luis Díaz es figura del Bayern Múnich, equipo que cerró la fase liga en la segunda posición con un total de 21 puntos, solo por detrás del líder de la tabla general y confirmando su candidatura al título.

Durante esta etapa del torneo, el extremo guajiro tuvo una participación constante, al disputar seis partidos, en los que aportó tres goles y una asistencia, siendo determinante en varios compromisos clave para la campaña del conjunto alemán.

Por su parte, Luis Javier Suárez también tuvo una destacada actuación con el Sporting de Lisboa, club que finalizó en la séptima casilla de la clasificación con 16 unidades, resultado que le permitió ingresar directamente al grupo de los ocho mejores.

El delantero samario fue una de las piezas ofensivas más importantes del equipo portugués, pues jugó siete encuentros, marcó cuatro goles y entregó una asistencia, números que reflejan su peso en la fase liga de la Champions.

Con estos registros, tanto Díaz como Suárez se consolidan como los referentes colombianos en el torneo, y posiblemente como los dos mejores representantes del país en el exterior.

En los octavos de final, Bayern Múnich y Sporting de Lisboa deberán esperar a sus rivales, que saldrán de los emparejamientos entre los clubes ubicados entre la novena y la vigesimocuarta posición de la tabla general.

De esta manera, Colombia asegura al menos dos representantes en la ronda de los 16 mejores de Europa, con la expectativa de que ambos jugadores continúen siendo protagonistas.