Chelsea castiga a Enzo Fernández

Tras señalar que le gustaría vivir en Madrid, el centrocampista del Chelsea Enzo Fernández fue apartado para los dos próximos partidos, anunció este viernes su entrenador, Liam Rosenior, antes del encuentro del sábado contra el Port Vale en cuartos de la Copa de Inglaterra.

"Se ha cruzado una línea en relación con nuestra cultura y con lo que queremos construir", declaró Rosenior en rueda de prensa, aludiendo implícitamente a las palabras del centrocampista internacional argentino sobre su futuro en el club.

El jugador de 25 años indicó recientemente en una entrevista con el 'influencer' Marcos Giles que quiere vivir en Madrid, una ciudad que le recuerda a Buenos Aires, pocas semanas después de haber sembrado públicamente dudas sobre su futuro en los Blues tras la derrota en octavos de final de la Liga de Campeones contra el PSG.

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"No estará disponible para el partido de mañana (sábado) y no estará disponible para el del Manchester City el próximo domingo", precisó el entrenador del Chelsea, que encadena cuatro derrotas consecutivas.

Enzo Fernández, uno de los líderes de los Blues esta temporada, tiene contrato con el club londinense hasta 2032.

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El defensa español Marc Cucurella lamentó el martes, en una entrevista con el medio The Athletic, la "inestabilidad" provocada por el despido del entrenador Enzo Maresca el pasado enero, a quien sustituyó Rosenior.

El técnico inglés indicó haber tenido "una excelente conversación" con Cucurella y no le impondrá ninguna sanción.