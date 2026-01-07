Chile vs Marruecos EN VIVO HOY miércoles 7 de enero - Kings World Cup Nations 2026

Chile y Marruecos protagonizarán un duelo clave este martes por la segunda fecha de la Kings World Cup Nations 2026, en un compromiso correspondiente al grupo A del certamen que se disputa en Brasil.

Esta zona también es compartida con Colombia y Países Bajos, selección neerlandesa que viene de imponerse con autoridad 7-2 sobre la Tricolor, resultado que la dejó bien perfilada en la tabla de posiciones.

En la primera jornada, Chile igualó 3-3 frente a Países Bajos en el tiempo reglamentario, pero terminó celebrando al imponerse 3-1 en la definición por penaltis, sumando puntos importantes en su debut.

Por su parte, Marruecos llega con confianza tras vencer 5-3 a Colombia, en un torneo que clasificará a cuartos de final a las líderes de cada grupo, mientras que los otros tres cupos se definirán en llaves entre las cinco selecciones que terminen segundas y la mejor tercera.

Chile vs Marruecos: cómo VER EN VIVO HOY miércoles de enero

El partido Chile vs Marruecos por la Kings World Cup Nations 2026 se disputará este miércoles 7 de enero a partir de las 18:00 (hora chilena). El duelo se podrá ver en Disney + y DAZN, y sus emociones se podrán seguir a través de las redes sociales de ambos clubes.

Horarios del partido:

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Perú, Colombia y Ecuador: 16:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

Estados Unidos: 15:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)

México: 15:00

España: 22:00