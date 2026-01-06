Luis 'Chino' Sandoval fue anunciado oficialmente por su nuevo equipo

Deportes Tolima continúa reforzando su plantilla para la próxima temporada y este martes 6 de enero anunció oficialmente la llegada de un nuevo delantero a sus filas.

Luis ‘Chino’ Sandoval, atacante de 26 años, fue presentado como jugador de Deportes Tolima a través de las redes sociales del club pijao con un mensaje cargado de identidad y compromiso.

Lea también Oficial: equipo de la Liga BetPlay informó que NO viajará a Venezuela

“¡Bienvenido, Luis Sandoval! En esta tribu somos hermanos de batalla, defendemos el escudo y actuamos con sacrificio, humildad y compromiso. ¡Vamos, Chino!”, publicó el Tolima en sus perfiles oficiales.

El futbolista tenía contrato vigente con Independiente Medellín, pero llegó a un acuerdo para interrumpir su vínculo y así convertirse en nuevo jugador del conjunto ibaguereño.

Estadísticas de Luis 'Chino' Sandoval

Durante el año 2025, Sandoval acumuló 2.317 minutos en 49 partidos, en los que anotó seis goles y aportó una asistencia.

En ese mismo periodo, el atacante recibió nueve tarjetas amarillas y dos rojas, siendo un jugador de alta intensidad y constante participación ofensiva.

Lea también El ecuatoriano Billy Arce firmaría con un grande del FPC

Trayectoria del Chino Sandoval

Antes de su paso por el DIM, el Chino defendió las camisetas de Junior, Barranquilla FC, Fortaleza CEIF, Águilas Doradas, Deportivo Cali y Real Cartagena.

Con su llegada, Deportes Tolima suma experiencia y variantes en ataque, apostando por un delantero que conoce bien el fútbol colombiano.

Tolima suma tres contrataciones para 2026

Cabe recordar que, además de Luis Sandoval, el conjunto pijao ya anunció las contrataciones de Kelvin Flórez y Edwar López, fortaleciendo su frente ofensivo para la temporada entrante.