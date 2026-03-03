Cobresal vs. Audax EN VIVO: Copa Sudamericana HOY martes ¿dónde ver?

Cobresal recibe este martes al Audax Italiano por la fase previa de la Copa Sudamericana 2026, en un duelo entre equipos chilenos a partido único en el que lucharán por un cupo en la fase de grupos del torneo continental.

Cobresal nunca superado la primera fase de este torneo y será local en este partido, pero tendrá que hacerlo fuera de su estadio El Cobre del Salvador, debido a que no cumple con los estándares actuales de Conmebol.

Los mineros se trasladarán 400 kilómetros más al norte -desde la región de Atacama a la de Antofagasta- en Chile, para disputar el partido en el Estadio Zorros del Desierto de Calama a las 7.30 p. m., hora de Colombia.

El equipo dirigido por Gustavo Huerta, el 'Ferguson chileno' -pues lleva nueve años en el banquillo del Cobresal-, afronta esta eliminatoria después de perder en casa por 0-1 ante La Serena, en partido correspondiente a la quinta fecha de la liga chilena.

A Audax Italiano, por su parte, tampoco le fue bien y cayó goleado por 3-0 en su visita al Unión La Calera

Cobresal entró en la Sudamericana tras finalizar séptimo en la liga chilena en 2025, y en esta temporada ha tenido un inicio dispar con una tendencia a recibir más goles de lo que su capacidad ofensiva convierte.

Los legionarios se encuentran octavos en la tabla con siete puntos, misma cantidad que los Tanos, que están séptimos.

Los mineros afrontan su cuarta participación en este certamen, tras competir en 2014, 2021 y 2023, sin haber podido lograr avanzar de la primera fase.

Audax se clasificó tras quedar quinto en la temporada anterior y su inicio de campaña también ha sido irregular. Ver en ESPN 5 y Disney +.

Los dirigidos por el argentino Gustavo Lema no han podido ganar jugando fuera de casa, con dos derrotas y un empate, en los que tampoco marcó goles.

Audax espera la explosión goleadora del uruguayo Diego Coelho, que la temporada pasada fue figura

Es la quinta participación de los itálicos en la Sudamericana, tras las ediciones de 2007, 2018, 2020 y la de 2023, en la que alcanzó la ronda eliminatoria previa de los octavos de final.

Cobresal se apoyará en su delantero Steffan Pino, que lleva tres goles esta campaña, mientras que Audax espera la explosión goleadora del uruguayo Diego Coelho, que la temporada pasada fue figura de los mineros con una buena cuota de goles y en 2026 sólo ha marcado uno en cinco duelos.

Huerta también cuenta con el panameño César Yanis como figura en la ofensiva, mientras que Lema se reforzó con el extremo argentino Rodrigo Cabral, que jugó con Huracán en la liga argentina y ya compitió en la Sudamericana.