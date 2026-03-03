[GOLES] Insuficiente remontada de Barcelona contra el Atlético en la Copa del Rey

Atlético de Madrid es el finalista de la Copa del Rey, luego de eliminar al Barcelona con un global de 4-3. Este martes los culés por poco consiguen la hazaña. Derrotaron 3-0 a los del Cholo Simeone.

Gran jugada de Lamine Yamal y gol de Marc Bernal abajo del arco para el 1-0

Pubill cruzó a Pedri dentro del área y De Burgos Bengoetxea no dudó: hay penal para el Barcelona. Raphinha, con total tranquilidad, definición con clase para vencer a Musso que se tiró al otro lado: era el 2-0.

Durmió el Atlético de Madrid, jugada preparada del Barcelona y gol de Marc Bernal para su doblete y el 3-0. Le falta un gol al Barcelona para igualar la serie.