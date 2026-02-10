Colombia va por la clasificación: titular confirmada vs Uruguay en el Sudamericano U20

La Selección Colombia se prepara para asumir un nuevo reto en el Sudamericano Femenino U20 en donde se enfrentará a Uruguay en el marco de la fecha 4, una jornada definitiva que podría dejar a la 'tricolor' en la primera casilla del Grupo A con 7 posibles puntos y de paso con "un pie asegurado" en la instancia final de la competencia.

Sin embargo, esta labor no será para nada sencilla, ya que Uruguay también llega con la obligación de ganar para escalar posiciones e ilusionarse con uno de los cupos a la siguiente fase del campeonato.

Aún así el voto de confianza está puesto sobre Carlos Paniagua, en especial, después del 11 ideal que conformó para este compromiso, en donde se ve como titular a Luisa Agudelo, Juana Ortegón e Isabela Weiner.

Titular confirmada de Colombia vs Uruguay en el Sudamericano U20

Colombia y Uruguay serán justamente las protagonistas de inaugurar esta nueva jornada de la competencia, un duelo definitivo que podría determinar la selección que se quedaría con el primer lugar de la tabla de posiciones del Grupo A y de paso con un "pie adentro" en la siguiente fase de la competencia.

La 'tricolor' llega justo en la segunda casilla con cuatro unidades tras haber debutado con empate ante Chile sin goles y con una reciente victoria por la mínima diferencia contra Venezuela.

Para mantener viva la ilusión, Paniagua confirmó el 11 titular que irá en busca de la segunda victoria consecutiva para llegar a los siete puntos y quedar en la cima de la tabla de posiciones.

TABLA DE POSICIONES DEL SUDAMERICANO SUB-20

Grupo A

1. Paraguay, 4 (+4)

2. Colombia, 4 (+1)

3. Uruguay, 4 (-1)

4. Venezuela, 3

5. Chile, 1

Grupo B

1. Brasil | 6 puntos | +6 DG

2. Argentina | 6 puntos | +5 DG

3. Ecuador | 3 puntos | +4 DG

4. Perú | 3 puntos | -2 DG

5. Bolivia | 0 puntos | -13 DG