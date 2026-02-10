Copa Libertadores Sub-20: definidos los grupos del torneo

Este martes 10 de febrero se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores Sub-20, torneo continental que para este año se realizará en Ecuador del 7 al 22 de marzo, competencia avalada por la Conmebol que tendrá la participación de un equipo colombiano, el Deportivo Independiente Medellín.

Este certamen, que busca darle rodaje internacional a las jóvenes promesas del fútbol latinoamericano, tendrá este año su décima edición, recordando que el Flamengo parte como defensor del título, conjunto brasileño que, además es el máximo ganador de este torneo con dos trofeos.

Así quedaron los grupos de las Copa Libertadores Sub-20 del 2026

Esta competencia tendrá la participación de por lo menos un equipo de los 10 países inscritos para las competencias de la Conmebol, solo Brasil y Ecuador tienen la presencia de dos clubes, de resto, solo hay un conjunto representando a cada nación.

Al equipo ‘poderoso la montaña’ le quedó un grupo complicado, compartiendo zona con el vigente campeón Flamengo, que parte como favorito a llevarse el liderato, así que los otros partidos serán claves en las aspiraciones del DIM.

Grupo A:

Flamengo (Bra)

Medellín (Col)

Bolívar (Bol)

Estudiantes de Mérida (Ven)

Grupo B:

Palmeiras (Bra)

Sporting Cristal (Per)

Olimpia (Par)

Universidad Católica (Ecu)

Grupo C:

Belgrano (Arg)

Nacional de Montevideo (Uru)

Santiago Wanderers (Chi)

LDU Quito (Ecu).

Formato de la Copa Libertadores Sub-20

Se jugará primero una fase de grupos que disputarán los 12 equipos clasificados, donde avanzarán cuatro clubes para la siguiente ronda, los tres ubicados en la primera posición de sus respectivos grupos y el mejor segundo, quienes disputaron las semifinales.

Después, los ganadores de ambos partidos de semifinales disputarán la gran final para definir quién se quedará con el título de campeón, mientras que los perdedores jugarán el partido por el tercer puesto de esta Copa Libertadores Sub-20.