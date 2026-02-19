Colombia vs Brasil EN VIVO HOY 19 de febrero - Sudamericano Femenino sub 20

La Selección Colombia Femenina Sub-20 afronta este jueves uno de los desafíos más exigentes del calendario: el duelo ante Brasil, por la segunda fecha del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20. El clásico continental no solo enfrenta a dos potencias históricas de la región, sino que también puede empezar a marcar el rumbo en la pelea por el título y por los cupos al Mundial de la categoría.

El combinado nacional llega con la ilusión intacta y con el respaldo de una primera presentación que dejó señales positivas. Más allá del resultado, el equipo cafetero mostró orden táctico, intensidad en la recuperación y buen trato de balón, características que han sido sello del proceso juvenil en los últimos años. La idea es sostener esa identidad ante un rival que exige concentración máxima durante los 90 minutos.

Brasil, por su parte, continúa siendo el referente sudamericano en el fútbol femenino formativo. La ‘Canarinha’ combina potencia física, técnica individual y una tradición ganadora que la convierte en candidata natural al título. En este tipo de instancias suele imponer condiciones desde el inicio, presionando alto y buscando amplitud por las bandas para desequilibrar.

Para Colombia, la clave estará en la solidez defensiva y en la capacidad de aprovechar los espacios que deje el rival. La transición defensa-ataque puede ser determinante, especialmente si las volantes logran conectar rápido con las delanteras en campo abierto. Además, el balón parado podría convertirse en un arma estratégica frente a un equipo que suele arriesgar con líneas adelantadas.

El historial reciente entre ambas selecciones muestra partidos cerrados y de alta intensidad. Colombia ha demostrado que puede competirle de tú a tú al gigante sudamericano, especialmente cuando logra imponer su ritmo y no se deja llevar por el vértigo del rival.

Más allá de lo que esté en juego en la tabla, el compromiso representa una vitrina para varias jugadoras que buscan consolidarse como el recambio generacional del fútbol femenino colombiano. El país estará atento a un duelo que promete emociones fuertes, talento juvenil y una batalla táctica apasionante. El balón rodará y, con él, la ilusión tricolor de seguir soñando en grande.

Colombia vs Brasil: cómo VER EN VIVO HOY jueves 19 de febrero

El partido Colombia y Brasil, por la segunda fecha del hexagonal final del Sudamericano Femenino sub 20 se disputará este jueves 19 de febrero a partir de las 16:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en la app del Canal RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:00

España: 01:00 (viernes, 20 de febrero)

Bolivia y Venezuela: 19:00

Estados Unidos: 19:00 (D.C. y Florida) - 18:00 (Chicago) - 15:00 (Los Ángeles)

México: 17:00