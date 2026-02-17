Colombia equivocó los caminos en el duelo contra Ecuador, la Selección Sub 20 vivió un suplició en el primer juego del hexagonal del Sudamericano que se disputa en Paraguay.

El compromiso comenzó bastante trabado y disputado en la mitad de la cancha, el equipo dirigido por Carlos Paniagua supo plantear un partido contra un equipo bastante físico, en los primeros 20 minutos ya tenía una de sus jugadores amonestadas por una entrada fuerte contra Juana Ortegón.

Mariana Mosquera fue amonestada, el juego brusco fue el constante, los pelotazos y el juego directo eran constantes por parte de las ecuatorianas, Colombia intentaba elaborar un poco más.

Colombia tuvo serios problemas contra Ecuador en el arranque del hexagonal del Sudamericano Sub 20

La pelota quieta pareció ser el arma elegida por el equipo de Carlos Paniagua, en tres oportunidades la Selección se aproximó al área rival.

Ecuador se acercó con peligro al minuto 38, la pelota quieta fue determinante, un tiro de esquino y un par de rebotes hicieron que Luis Agudelo se mantuviera expectante del arco tricolor. Se mantenía el 0 a 0. Un minuto después fue amonestada Lina Arboleda.

La segunda etapa comenzó bastante peleada y luchada, casi una radiografía de lo que fue el primer tiempo, las colombianas se comenzaron a replegar y el equipo ecuatoriano adelantó líneas. No fue el mejor inicio para la tricolor, al cabo de 5 minutos no habían pisado el terreno de juego contrario.

Las intenciones ofensivas de Ecuador dejaron en evidencia que Colombia tuvo serios problemas para la creación de juego, el primer partido del hexagonal pareció ser un gran reto en busca del cupo al Mundial.

Rosa Flores al minuto 66 logró desequilibrar el resultado, Luis Agudelo estaba un poco salida de su arco y ante una presión en la salida, lograron sorprender a la guardameta de la Selección Colombia.

“Tranquilas, falta mucho”, fueron las palabras de Carlos Paniagua, la desesperación de las colombianas por igualar el resultado era evidente, duro reto para el equipo tricolor.

Al minuto 77 nuevamente se acercó el equipo colombiano, ante la imposibilidad de acercarse con juego elaborado, la pelota quieta se hace fundamental, sin embargo la imprecisión juega una mala pasada. Sobre los minutos finales del partido las Selección de Ecuador pudo aumentar la cuenta, Luis Agudelo salvó el arco tricolor. El partido concluyó 0-0.