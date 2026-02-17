¡Ilusión tricolor! Dos colombianos van por los octavos de Champions contra Newcastle

Los colombianos Kevin Medina y Camilo Durán esperan con ansias la llave de ida de play offs de la Champions League, su equipo, el Qarabag, tiene un duro reto para llegar a los octavos de final del torneo contra el Newcastle, en el Tofiq Bahramov Republican Stadium, por la ida de la eliminatoria rumbo a los octavos de final.

Dos colombianos van por los octavos de final: esperan derrotar al Newcastle

El conjunto azerbaiyano, donde milita Medina en defensa y Durán se ha consolidado como figura ofensiva, logró su clasificación con lo justo tras una fase liga irregular. Durán llega como carta clave: suma cuatro goles y es el referente en ataque del equipo local.

Enfrente estará un Newcastle que rozó el pase directo a octavos y que llega en alza tras vencer a Tottenham en Premier y a Aston Villa en la FA Cup. Con Anthony Gordon y Harvey Barnes liderando el frente ofensivo, las ‘Urracas’ parten como favoritas, pero Qarabag confía en dar el golpe en casa.

La eliminatoria previa a los octavos de final es un premio para el Qarabag, revelación del torneo que completa las eliminatorias en el choque contra el Newcastle, el primer equipo de Azerbaiyán se encuentra de igual a igual al Newcastle, el único de los seis representantes ingleses que no ha logrado clasificarse directamente a los octavos de final.

El samario que acumula cuatro anotaciones aseguró en la rueda de prensa previa al encuentro, que su sueño es jugar con la Selección en un Mundial: “Feliz de como estoy jugando, y la selección Colombia es un sueño desde niño. Desde niño siempre quise jugar a la selección Colombia y sé que soy más cerca si continuo así como lo estoy haciendo ahora, sé que pronto se dará la selección Colombia y de ir al Mundial, así como todo jugador sueña, de jugar a un mundial, y ojalá se me dé”.

Los otras llaves de mata mata por Champions League: Inter y Atlético, por la orejona

Un día después jugarán otros dos equipos de los que aspiran a llegar lejos: un imprevisible Atlético de Madrid, tan capaz de ganar 4-0 al Barcelona en la Copa del Rey como de perder 3-0 este domingo contra el Rayo, que se enfrentará al Brujas, con un rival inglés en el horizonte (Liverpool o Tottenham).

Vigente subcampeón europeo y líder destacado de la Serie A, con una sexta victoria consecutiva el fin de semana ante la Juventus, el Inter chocará contra una de las sorpresas de la Champions, el Bodo/Glimt.

El equipo noruego logró el pase tras un empate en Dortmund y victorias contra Manchester City y Atlético en las últimas tres fechas de la liguilla.