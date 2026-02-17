[Video] ¡Horror para Juan David Cabal! Expulsión del colombiano en Champions League. El defensor se fue del partido luego de doble amonestación, el caleño de 25 años ingresó en el segundo tiempo y duró 22 minutos en cancha.

En partido válido por los play offs de la Champions League el colombiano vivió una noche para el olvido, luego de no ser titular, ingresó en la segunda etapa para consolidar el resultado, el equipo ganaba 2-1 en condición de visitante.

Al minuto 67 el defensor y lateral izquierdo vio una doble amonestación que le hizo ver la tarjeta roja, 22 minutos en cancha contra el Galatasaray; además de tener que ver con el tercer tanto del equipo local, que terminó dándole vuelta al resultado. (4-2)

Juan David Cabal estuvo siendo ojeado por la Bundesliga en el mercado de fichajes

El futuro de Juan David Cabal en Europa estuvo en conversación, el defensor tiene contrato vigente con la Juventus, donde no ha logrado consolidarse como titular indiscutido.

Cabal llegó a la ‘Vecchia Signora’ en 2024, procedente del Hellas Verona, tras destacarse por su solidez y versatilidad en la Serie A. Sin embargo, la alta competencia interna y las constantes rotaciones han limitado su protagonismo en Turín.

Desde Alemania surge un nuevo interesado, el VfL Wolfsburgo lo tendría en carpeta como posible refuerzo para fortalecer el sector izquierdo de su defensa. El conjunto de la Bundesliga valora su capacidad para desempeñarse tanto como lateral izquierdo como defensor central.