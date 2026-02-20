La MLS comienza este fin de semana con el Inter Miami de Lionel Messi como máximo aspirante a defender el título, y la nueva estrella en la liga como James Rodríguez y un parón de dos meses a mitad del año por el Mundial.

El partido entre Charlotte FC y St. Louis City dio el puntapié de la MLS. Esta será la última temporada natural, en 2027 comenzará el julio, tras una breve temporada de transición entre febrero y mayo, la liga alineará su calendario al de las grandes ligas europeas para coincidir con las ventanas de fichajes europeos.

El Inter Miami de Messi, favorito a revalidar título

Lionel Messi volverá a ser la principal figura sobre la que orbitará la MLS, con un Inter Miami que tratará de defender su primera corona sin Jordi Alba y Sergio Busquets, la franquicia de Florida estrenará estadio en propiedad, el 'Miami Freedom Park'.

En California, Los Ángeles FC buscará mantener su poder en el Oeste y mejorar sus resultados del año pasado, eliminados en semifinales de conferencia, con el francés Hugo Lloris en portería y el surcoreano Heung-min Son como líder indiscutible del equipo.

Este 2026 será un año atípico para los clubes de la MLS, que vivirán un parón del calendario entre el 25 de mayo y el 16 de julio por la disputa del Mundial 2026, que acogen Canadá, Estados Unidos y México del 11 de junio al 19 de julio.

La lista de las estrellas de la MLS: James Rodríguez, fichaje del Minnesota

Uno de los fichajes más sonados es James Rodríguez, que firmó con Minnesota United hasta junio de 2026 con el objetivo de prepararse para el Mundial del próximo verano en Norteamérica en el que liderará a Colombia una edición más.

El ex jugador de Porto, Real Madrid, Bayern Munich, entre otros, quedó libre tras no renovar su contrato con Club León a la conclusión del pasado Apertura de México.

El legendario atacante alemán Thomas Muller afronta su primera temporada entera en los Vancouver Whitecaps después de alcanazar las finales de la MLS -en las que perdieron ante Miami- en sus primeros meses con la franquicia canadiense.

Otros grandes nombres del panorama internacional que acapararán las miradas este curso son los mexicanos Héctor Herrera (Houston Dynamo) e Hirving Lozano (San Diego FC), el alemán Timo Werner (San Jose Earthquakes), el marfileño Wilfried Zaha (Charlotted FC) o el portugués André Gomes (Columbus Crew).