Lucho palpita el clásico contra el Dortmund: calendario del Bayern

El líder de la Bundesliga, el FC Bayern, recibirá este sábado al Eintracht Frankfurt en el Allianz Arena por la jornada 23. El equipo dirigido por Vincent Kompany tuvo que ajustar su preparación por una intensa nevada en Múnich que obligó a modificar el entrenamiento del jueves. “Lo resolvimos rápido; físicamente hicimos todo lo que queríamos”, explicó el técnico.

Semanas clave para Luis Díaz y el Bayern Munich

El equipo afronta semanas clave antes del parón de selecciones, con visitas al Borussia Dortmund y al Bayer Leverkusen, además de los octavos de final de la Champions League. Con seis puntos de ventaja sobre el Dortmund, el Bayern quiere reforzar su liderato en casa.

Bajo palos estará Jonas Urbig, ante la baja por lesión de Manuel Neuer. El Frankfurt, ahora dirigido por Albert Riera, llega séptimo con 31 puntos y en plena reconstrucción tras una campaña irregular.

Lea también El delantero que sería ‘sacrificado’ si Falcao va al Mundial 2026

La Bundesliga, próxima al clásico, entrevistó a Luis Díaz sobre su presente con los bávaros: “Espectacular, ya lo he dicho anteriormente, me he sentido muy cómodo. He llegado a un buen equipo, un gran club, una gran institución. Me han hecho sentir como en casa, como en familia, entonces, ha sido más fácil para mí acoplarme y jugar bien al fútbol. Por eso han sido factores muy importantes mis compañeros, el cuerpo técnico, la confianza que me han dado. Estoy muy feliz acá, trato de disfrutarlo porque de eso también se trata".

"Me motiva mucho poder jugar este partido": Luis Díaz, sobre el Dortmund

Sobre el trascendental juego del sábado 28 de febrero, visitando al Dortmund: “Ya había visto antes los clásicos y más ahí en Dortmund, se que es bueno jugar ahí porque hay un ambiente espectacular, es un gran estadio, el equipo también es grande".

El colombiano espera un gran juego del Bayern: "Siempre los enfrentamientos con el Bayern han sido muy buenos. Me motiva mucho poder jugar este partido de visita. Haré lo mejor posible por ayudar a mi equipo como siempre”.