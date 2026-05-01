La visita de América de Cali a Tigre por la tercera fecha de la Copa Sudamericana suma aparte de la dertoa parcial 2-0, un nuevo golpe para el conjunto escarlata.

¿Cómo fue el golpe de Yeison Guzmán? La acción que encendió las alarmas en el América

Al minuto 59 el mediocampista se llevó la mano a la parte afectada, solo y con la pelota en el aire sintió una carga que de inmediato lo tendió en el terreno de juego.

Al minuto 62, Yeison Guzmán tuvo que abandonar el terreno de juego tras presentar inconvenientes físicos, en un momento crítico del compromiso que ya perdían 2-0.

La salida del mediocampista obligó a una modificación inmediata, con el ingreso de Dylan Borrero, en busca de refrescar el frente ofensivo. Guzmán, uno de los hombres clave en la generación de juego, dejó el campo visiblemente afectado, lo que genera preocupación en el cuerpo técnico por su estado de cara a los próximos partidos.

América, además del resultado adverso, enfrenta así un nuevo reto en medio de un partido complejo en territorio argentino.