¿Competencia sana en Millonarios? Elogios para la dupla Rodrigo Contreras y Leo Castro

Millonarios pule sus defectos y suma puntos, Fabián Bustos corrige mientras gana en la Liga y poco a poco se acerca al grupo de los ocho, luego de un arranque complicado ahora están a un punto del octavo que es el Bucaramanga. Los embajadores celebran el excelente momento que tienen sus delanteros.

Once goles llevan los delanteros de Millonarios: un tanto de Falcao contra Águilas, dos goles de Beckham Castro y cuatro goles para Leo Castro y Rodrigo Contreras

Leo Castro fue uno de los jugadores más destacados en el juego contra Cúcuta, el equipo capitalino logró llegar a 14 puntos en la tabla: "Creo que el equipo ya le ha cogido el trabajo que quiere el profe, creo que cada partido entrega lo mejor de sí y creo que nada más se ve en cada victoria y creo que cada jugador se entrega de lo mejor".

Leo Castro asegura que el equipo todavía tiene aspiraciones en el campeonato: "Creo que esto es con trabajarlo con humildad. Todavía nos falta mucho más por dar. Y creo que lo hemos dicho siempre, acá no importa quién haga el gol, lo importante es que el equipo sume a tres e irnos afianzando más en la tabla".

Sobre la sociedad con el argentino, Rodrigo Contreras: "Estamos en un buen momento, cada uno, en cada partido marca su gol y creo que eso nos llena mucho más de confianza".

Elogios para la dupla entre Leo Castro y Rodrigo Contreras en Millonarios

El entrenador del cuadro capitalino sabe la calse de jugadores que tiene en su plantel: "Estábamos ansiosos, también un poco light. Tanto Rodri como Leo se entienden muy bien y son como dos imanes y como que rápido queremos darle la pelota a ellos porque están pasando un momento bueno. Ese fue el error que tuvimos", completó Fabián Bustos.

El tucumano se mostró contento por la racha goleadora que llevan junto a Castro: "Con Leo tengo una gran relación, es un gran jugador. Estamos teniendo un gran momento y esto de las sociedades no es solo de los partidos sino del día a día. Es un jugador con una técnica muy buena, me siento cómodo al lado de él": Rodrigo Contreras