Millonarios explota contra el arbitraje: "se juega a otra intensidad, te cobran faltitas"

Millonarios no cabe de la dicha luego del amargo arranque de la Liga, atrás quedaron los partidos donde los hinchas salían inconformes del estadio, contra Cúcuta el equipo logró llegar a 14 puntos y no pierde de vista el grupo de ocho clasificados que jugará cuadrangulares.

Los bogotanos aparecen en la novena casilla, luego de la eliminación a Nacional por Copa Sudamericana el equipo se prepara para conocer a sus rivales en la fase de grupos del torneo internacional.

El chileno de 33 años marca un diferencial en el equipo, su experiencia le sirve para hacer un balance y un análisis de primera mano la competencia nacional y a nivel continental, su bagaje por Deportes Tolima, América de Cali en Colombia, además de una experiencia en el fútbol peruano con Universitario, y múltiples equipos en su país.

obviamente con el profe arregló un par de cosas, fue muy concreto a la hora de decirnos lo que quería, lo que necesitaba y bueno, nosotros también un poco la autocrítica personal,

nos faltó tener un poco más el balón, por rotarlo un poco más y un poco hacer lo que hicimos en el segundo tiempo, que la verdad que generamos mucho más y fuimos un equipo totalmente influyente en el juego, que eso es lo que lo que principalmente el profe nos pedía.

veníamos de un desgaste importante la mitad de semana, que son partidos que se juegan a otra intensidad, intensidad que acá en el fútbol colombiano no te dejan meter, porque te cortan todo el partido, normalmente te cobran faltitas cosas que que a nivel internacional no se te cobran, así que principalmente eso. Muy bien, muy