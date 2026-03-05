Confirmado el bombo de Millonarios para el sorteo de Copa Sudamericana

La clasificación de Millonarios a la fase de grupos de la Copa Sudamericana ya es una realidad y, tras superar la ronda previa, el conjunto embajador ahora se enfoca en el sorteo que definirá su camino en el torneo continental.

El equipo bogotano consiguió su tiquete luego de vencer 1-3 a Atlético Nacional en el estadio estadio Atanasio Girardot, en un duelo intenso que terminó inclinándose a favor del conjunto dirigido por Fabián Bustos.

Lea también Atlético Nacional: la decisión con Diego Arias tras la eliminación ante Millonarios

La gran figura de la noche fue el delantero argentino Rodrigo Contreras, quien marcó un doblete que encaminó la victoria azul en territorio antioqueño. El atacante aprovechó dos oportunidades para poner en ventaja a los azules en el compromiso.

El tercer gol del encuentro llegó desde el punto penal gracias a Leonardo Castro, quien convirtió con seguridad para sellar el triunfo visitante y confirmar la clasificación de Millonarios a la siguiente instancia del certamen internacional.

Con este resultado, Millonarios aseguró su presencia en la fase de grupos del torneo y ahora deberá esperar el sorteo para conocer a sus rivales en la competencia organizada por la CONMEBOL.

Bombo de Millonarios para Copa Sudamericana

De cara a dicho sorteo, Millonarios integrará el bombo 2, ubicación determinada por su posición actual en el ranking de clubes de la Conmebol, factor que define la distribución de los equipos en la ceremonia.

Vale recordar que el sorteo contará con cuatro bombos, cada uno conformado por ocho equipos. En la ceremonia se elegirá un club de cada bombo para conformar los ocho grupos que disputarán la fase inicial del torneo.

Lea también Los candidatos a la presidencia de la Federación Colombiana de Fútbol

Fecha del sorteo de fase de grupos de Sudamericana

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana está programado para la noche del jueves 19 de marzo, jornada en la que Millonarios conocerá el camino que deberá recorrer en busca de avanzar a las fases definitivas del certamen.

El otro representante colombiano procedente de la fase previa saldrá del duelo entre América de Cali y Atlético Bucaramanga. En caso de clasificar el cuadro caleño, irá al bombo 1; mientras que si avanza el conjunto santandereano, quedará ubicado en el bombo 3. Además, los cuatro equipos que pierdan la tercera fase previa de la Copa Libertadores irán al bombo 4 del sorteo, escenario en el que podrían aparecer Independiente Medellín o Deportes Tolima.