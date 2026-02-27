Confirmado el rival de Deportes Tolima en tercera fase previa de Copa Libertadores

Deportes Tolima ya conoce su próximo desafío en la Copa Conmebol Libertadores 2026. El equipo pijao se medirá ante O'Higgins en la tercera fase previa del certamen, instancia que definirá uno de los últimos cupos a la fase de grupos.

Fechas para Tolima vs O'Higgins por Libertadores

La serie arrancará en territorio chileno durante la primera semana de marzo y se cerrará en Colombia en la segunda, un detalle no menor para el conjunto tolimense, que tendrá la posibilidad de definir ante su gente el paso a la siguiente ronda.

Tolima llegó a esta instancia tras dejar en el camino a Deportivo Táchira en una llave apretada que se definió desde el punto penal. Luego de igualar en el marcador global, el equipo dirigido desde el banquillo supo mantener la calma y fue más efectivo en la tanda para sellar el 3-0 definitivo.

En el duelo disputado en Ibagué, el conjunto pijao fue el que más insistió por el resultado, aunque se encontró con un rival ordenado y peligroso en los minutos finales. Un penalti en tiempo añadido llevó la serie al límite, pero en los cobros desde los doce pasos apareció la jerarquía del equipo colombiano.

Ahora, el reto será distinto. O’Higgins viene de dar uno de los golpes de la fase anterior al eliminar a Bahia, resultado que lo pone como un rival de cuidado. El equipo de Rancagua demostró orden táctico y capacidad para competir ante clubes de mayor presupuesto.

El conjunto chileno se hace fuerte en casa, por lo que Tolima deberá plantear un partido inteligente en la ida, priorizando el orden defensivo y buscando aprovechar cualquier espacio para marcar en condición de visitante, un factor que puede inclinar la balanza en este tipo de eliminatorias.

Para el equipo de Ibagué, la consigna será mantener la solidez mostrada en la fase anterior, pero será necesario mejorar la eficacia en el último tercio de la cancha. La experiencia reciente en definiciones cerradas puede convertirse en un punto a favor en una serie que se anticipa pareja.

De acuerdo con el calendario preliminar, los partidos de ida se disputarán entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo, mientras que los compromisos de vuelta se jugarán entre el martes 10 y el jueves 12 del mismo mes. La Conmebol aún debe confirmar fechas y horarios oficiales.

Tolima ya se aseguró en grupos de torneo continental

El premio es grande: si Tolima supera a O’Higgins avanzará a la fase de grupos de la Libertadores 2026. En caso de quedar eliminado, tendrá asegurado un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Por ahora, el foco está puesto en Chile, donde comenzará una serie que puede marcar el rumbo internacional del club en la temporada.