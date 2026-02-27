Copa Libertadores 2026: confirmados TODOS los cruces de tercera fase previa

Quedaron confirmados los cuatro cruces de la tercera fase previa de la Copa Conmebol Libertadores 2026, luego de que este jueves se disputaran las últimas series correspondientes a la segunda ronda clasificatoria. Con ello, el torneo continental entra en su instancia definitiva antes de la fase de grupos.

La segunda fase dejó varias sorpresas y eliminaciones de peso. En una de las llaves más destacadas, Juventud de Las Piedras dejó en el camino a Guaraní, firmando una clasificación histórica para el conjunto uruguayo.

Por su parte, Deportes Tolima cumplió con su tarea y eliminó a Deportivo Táchira, mientras que Sporting Cristal superó a 2 de Mayo en una serie exigente que se definió por detalles.

En otra de las confrontaciones llamativas, Barcelona SC logró imponerse sobre Argentinos Juniors mediante la tanda de penaltis en La Paternal. A su vez, Botafogo derrotó a Nacional Potosí y sigue en carrera por un cupo en la fase de grupos.

La fase también registró la clasificación de Carabobo, que se impuso a Huachipato; el golpe de O'Higgins ante Bahia; y la presentación de Independiente Medellín, que eliminó a Liverpool de Montevideo.

Series de la tercera fase previa de Libertadores 2026

Juventud de Las Piedras vs Independiente Medellín

O'Higgins vs Deportes Tolima

Carabobo vs Sporting Cristal

Barcelona vs Botafogo

Según el reglamento, los equipos ubicados a la izquierda iniciarán sus series como locales, mientras que los clubes que aparecen a la derecha -con negrita- cerrarán las llaves en casa, una ventaja que podría ser determinante.

Fechas de la tercera fase de Copa Libertadores 2026

Aunque la Conmebol aún no ha notificado oficialmente las fechas y horarios exactos, se prevé que los partidos de ida se disputen entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo, mientras que los compromisos de vuelta se jugarán entre el martes 10 y el jueves 12 del mismo mes.

Los ganadores de estas cuatro series avanzarán directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, mientras que los equipos que queden eliminados tendrán como consuelo su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, asegurando así continuidad internacional en la temporada.