Confirmados los once de Medellín y Nacional para la final de vuelta

La final de la Copa BetPlay se define hoy miércoles 17 de diciembre a las 7:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, donde Independiente Medellín y Atlético Nacional disputarán el título en un clásico paisa cargado de tensión. Tras el 0-0 en el partido de ida, la serie quedó completamente abierta y cualquier detalle puede inclinar la balanza en un duelo que promete emociones de principio a fin.





El once de Independiente Medellín para buscar el título

El DIM sale con una nómina muy ofensiva, apostando por agresividad en ataque para hacerse fuerte en condición de local. El equipo de Alejandro Restrepo confía en el equilibrio del mediocampo y en la velocidad por las bandas para romper la paridad y quedarse con el trofeo ante su gente.

Washington Aguerre, Kevin Mantilla, José Ortíz, Daniel Londoño, Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Leider Berrio, Juan Diego Arizala, Jarlan Barrera, Brayan León.





Atlético Nacional, con su formación confirmada

Por su parte, Atlético Nacional también tiene definidas sus cartas para la final. El conjunto verdolaga apuesta por experiencia y jerarquía en los partidos decisivos, con una alineación pensada para competir de tú a tú en el Atanasio, pero con la fuerte baja de Campuzano, y buscar el golpe definitivo que le permita levantar la Copa BetPlay.

David Ospina, Andrés Román, Cesar Haydar, William Tesillo, Camilo Candido, Juan Zapata, Matheus Uribe, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos.





Con las alineaciones ya confirmadas y todo dispuesto, Medellín y Nacional se preparan para escribir un nuevo capítulo en la historia de los clásicos paisas, con un título en juego y la gloria esperando al ganador.