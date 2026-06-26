Confirmados más cruces de 16avos. de final del Mundial

La fase de grupos del Mundial 2026 comienza a llegar a su fin y, con ello, ya se conocen varios de los enfrentamientos que marcarán el inicio de la ronda de dieciseisavos de final.

Lea también Boca Juniors acordó todo para fichar 4 años a jugador de la Selección Colombia

Siete llaves ya están completamente definidas tras haber disputado su respectiva fecha 3 y prometen emociones de principio a fin, con selecciones históricas como Alemania y Brasil, candidatos al título como Marruecos y equipos que buscan seguir haciendo historia en el torneo como México.

Definidos más cruces de 16avos de final del Mundial

Con siete enfrentamientos ya definidos, la fase de eliminación directa promete elevar aún más el nivel del Mundial 2026. A partir de ahora no habrá margen de error, ya que una derrota significará la despedida del torneo, mientras que una victoria acercará a las selecciones al gran objetivo de conquistar la Copa del Mundo.

Cada partido será una auténtica final y el espectáculo está garantizado en unos dieciseisavos que reúnen a las 32 las mejores selecciones del planeta.

Lea también Beccacece respondió a las críticas luego del triunfo histórico de Ecuador sobre Alemania

Ahora solo hacen falta que se empiecen a definir los respectivos cruces, tal como ya ocurrió con las siguientes selecciones:

Sudáfrica vs Canadá

Brasil vs Japón

Alemania vs Paraguay

Estados Unidos vs Bosnia - Herzegovina

México vs Escocia feis

Marruecos vs Países Bajos

Costa de Marfil vs Noruega

¿Cuándo comenzarán los 16avos. del Mundial?

La siguiente instancia de la Copa Mundial no dará espera y rápidamente se comenzará a jugar la siguiente instancia, en donde los protagonistas serán Sudáfrica y Canadá, las cuales se enfrentarán en el Estadio Los Ángeles el domingo 28 de junio sobre las 14:00 hora Colombia.