Boca Juniors acordó todo para fichar 4 años a jugador de la Selección Colombia

Los futbolistas de la Selección Colombia se empiezan a robar el protagonismo, no solamente en la Copa Mundial, sino también en el mercado de fichajes.

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Iniciado el certamen mundialista se habló sobre la posible salida de Gustavo Puerta de Racing de Santander, de Richard Ríos a Milan, pero ahora el protagonista será Álvaro Montero, quien tendría lista su salida de Vélez para jugar con Boca Juniors.

Montero terminaría el Mundial y jugaría con Boca Juniors

El guardameta, que actualmente milita en Vélez y hace parte de la Selección Colombia durante la Copa Mundial, se ha consolidado como uno de los porteros colombianos más destacados de los últimos años y llegó a demostrarlo justamente al fútbol de Argentina cuando firmó contrato con Vélez.

Su desempeño tanto en la liga de Argentina como con la selección nacional habría despertado el interés de Boca, que busca reforzar una posición clave de cara a los próximos desafíos nacionales e internacionales.

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Según los reportes, la negociación se encuentra bien encaminada, ya habría acuerdo para comprar sus derechos deportvios y este constaría de una duración de cuatro años, una muestra de la confianza que el club 'xeneixe' depositaría en el arquero de 31 años.

Sin embargo, el anuncio oficial se realizaría únicamente después de la finalización del Mundial, ya que el futbolista se encuentra concentrado completamente en la participación de Colombia en la máxima cita del fútbol.

¿Cómo le ha ido a Álvaro Montero con Vélez?

El experimentado guardameta arribó a Vélez en el semestre de clausura de 2025 tras un destacado paso por Millonarios y poco a poco se fue ganando la respectiva titularidad del club, alcanzando un total de 19 partidos jugados, un total de 1.681 minutos dentro del terreno de juego en los cuales ha recibido 14 goles.

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¿Cuántos títulos tiene Álvaro Montero?

Montero se ha acostumbrado a ser un arquero campeón desde hace varios años, prácticamente de 2015 cuando comenzó con San Lorenzo con la Supercopa de Argentina.

Luego continuó con su camino ganador en el FPC con la camiseta de Deportes Tolima saliendo bicampeón en 2018 y 2021. Luego se convirtió en tricampeón con Millonarios entre 2022, 2023 y 2024.

Finalmente volvió a quedar campeón en Argentina con Vélez, levantando el trofeo de la Supercopa en 2025.