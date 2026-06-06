Congo enfrenta inesperado problema antes de jugar el Mundial contra Colombia

La cuenta regresiva para el Mundial de 2026 continúa y una de las selecciones que más expectativa genera en el Grupo K es la República Democrática del Congo, rival de Colombia en la segunda fecha de la fase de grupos. El compromiso entre cafeteros y africanos está programado para el 23 de junio en Guadalajara, a las 9:00 p.m., y enfrentará a dos equipos con grandes aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

Los conocidos como los “Leopardos” continúan su preparación en Europa y ya arribaron a Málaga, España, donde instalaron su nueva base de concentración tras una primera etapa de trabajos en Bélgica. Allí disputaron un amistoso frente a Dinamarca y ahora esperan concretar un nuevo examen ante Chile, partido que todavía no ha sido confirmado oficialmente.

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El encuentro contra la selección chilena estaba previsto inicialmente en La Línea de la Concepción, pero las autoridades locales decidieron no autorizarlo por motivos de prudencia sanitaria relacionados con el reciente brote de ébola registrado en territorio congoleño. La situación provocó la reacción del Gobierno de la República Democrática del Congo, que consideró la medida como una posible discriminación.

Pese a la controversia, la Federación Congoleña de Fútbol confirmó que la selección ya se encuentra instalada en Málaga y continúa desarrollando sesiones de entrenamiento con normalidad mientras espera resolver la situación del amistoso contra Chile, que jugó contra Portugal.

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El combinado africano también ha tomado medidas preventivas para garantizar su presencia en la Copa del Mundo. La federación confirmó semanas atrás que el plantel cumplió con el aislamiento de 21 días exigido para ingresar a Estados Unidos tras la declaración del brote de ébola el pasado mes de mayo.

Congo volverá a disputar un Mundial después de 52 años de ausencia, un dato que convierte su participación en uno de los grandes acontecimientos deportivos del país. Integrará el Grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán, en una zona que promete emociones y en la que buscará convertirse en una de las sorpresas del torneo.