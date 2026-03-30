La expectativa crece en torno al decisivo duelo entre Selección de la República Democrática del Congo y Selección de Jamaica, un enfrentamiento que definirá al último clasificado al grupo K de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde ya esperan la Selección Colombia, Portugal y Uzbekistán.

Congo Vs. Jamaica | EN VIVO: hora y dónde ver repechaje internacional al Mundial

Lea también Pinto propone revolcón en Colombia: el cambio en la titular que pide el DT en la Selección

El conjunto africano llega con optimismo tras completar su preparación en Guadalajara, donde afinó detalles en medio de condiciones climáticas similares a las del partido. Bajo la dirección del técnico Sébastien Desabre, el equipo trabajó aspectos tácticos y físicos con el objetivo de asegurar su regreso a una cita mundialista, algo que no consigue desde 1974, cuando competía bajo el nombre de Zaire.

El delantero Cédric Bakambu destacó la motivación del grupo, asegurando que buscan darle una alegría a su país en un contexto donde el fútbol representa un factor de unión nacional.

Por su parte, Jamaica también se declara lista para afrontar el reto. Los ‘Reggae Boyz’ cerraron su preparación con sesiones intensas enfocadas en la posesión del balón, el juego en espacios reducidos y el fortalecimiento físico. El defensor Joel Latibeaudiere aseguró que el equipo está preparado para enfrentar las altas temperaturas, mientras que Ian Fray resaltó la fortaleza y velocidad del plantel como claves para imponer condiciones.

Colombia espera por su rival en la fase de grupos del Mundial

Lea también Uzbekistán apunta a Colombia: así fue su segundo enfrentamiento contra Venezuela

El encuentro, que se disputará en el Estadio Akron, promete ser un choque equilibrado entre dos selecciones con estilos distintos pero con un mismo objetivo: asegurar su presencia en la próxima Copa del Mundo.

Más allá del boleto mundialista, el resultado tendrá un impacto directo en el camino de Colombia, que conocerá a su último rival en la fase de grupos. Tanto Congo como Jamaica representan desafíos diferentes, lo que añade un ingrediente extra de interés para el combinado cafetero.

Con ambos equipos enfocados y conscientes de lo que está en juego, el partido se perfila como una final anticipada, en la que solo uno podrá dar el paso definitivo hacia el escenario más grande del fútbol mundial.

Fecha: martes 31 de marzo de 2026

Lugar: Estadio Akron de Guadalajara, México

Hora: 4:00 p.m.

Canal: Win+ .