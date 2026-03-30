Pinto propone revolcón en Colombia: el cambio en la titular que pide el DT en la Selección

El experimentado entrenador Jorge Luis Pinto lanzó un llamado de atención sobre el presente de la Selección Colombia, tras analizar el rendimiento reciente del equipo, luego de sus recientes caídas contra Croacia y Francia por la Fecha FIFA.

En su intervención, el técnico dejó ver su preocupación por las falencias tanto defensivas como ofensivas, haciendo énfasis en la necesidad urgente de replantear el funcionamiento colectivo.

Su mensaje es claro: Colombia necesita reinventarse en ataque si quiere competir al más alto nivel

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Pinto cuestionó la estructura defensiva basada en el sistema zonal, señalando que carece de una presión efectiva sobre el balón y de una organización sólida en los bloques. Según su análisis, el equipo muestra debilidad en los repliegues y en la presión alta, lo que facilita que los rivales generen constantes aproximaciones al arco colombiano.

Sin embargo, el punto más crítico de su diagnóstico se centra en la fase ofensiva. El estratega advirtió que Colombia ha perdido una de sus principales fortalezas: la generación de juego colectivo: "lo más grave es el ataque, que es un fuerte de nosotros por la característica de nuestros jugadores, el manejo de la pelota y la colectividad táctica para producir fútbol ofensivo es foca. La falta de un volante creativo que se asocia con los demás volantes y que permita esa colectividad que necesita Colombia para crear y posibilitar ataques no es viable".

Llamado de atención a la Selección Colombia: Pinto mencionó directamente a James Rodríguez

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En medio de este panorama, Pinto mencionó directamente a James Rodríguez como una pieza que podría aportar en determinados momentos, aunque no como solución permanente. En contraste, propuso la inclusión de Jorge Carrascal como titular, destacando su capacidad de movilidad, asociación y generación de juego en el último tercio del campo.

“Colombia no construye fútbol, no genera fútbol y el punto clave es la no existencia de un volante creativo que tenga buena movilidad y buen apoyo”, advirtió el entrenador, evidenciando la falta de alternativas ofensivas más elaboradas.

Finalmente, Pinto reconoció que el tiempo de trabajo es limitado de cara a los próximos retos internacionales, pero insistió en que es fundamental fortalecer la actitud, la agresividad y, sobre todo, la colectividad con el balón: "que James pudiera hacer un segundo un primer cambio y que otro como Carrascal pudiera ser titular. Yo invito a que podamos ver a Carrascal junto con los jugadores de la Selección Colombia, que son muy buenos, pero que falta alternativas de ataque".